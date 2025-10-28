Тридневните прояви, посветени на японската култура в #Хасково, започнаха тази вечер в ХГ „Атанас Шаренков“.

Срещите с традиционните японски техники за подреждане на #икебана, скритите кодове в японското #кимоно и тайните на калиграфията предстои да бъдат разкрити в Хасково в Дните на японската култура. Основен организатор на празниците е Посолството на Япония в България.

За да се насладите на цветните композиции от кимона, да разгадаете магическите послания на икебана или майстор-калиграф да изпише Вашето име на японски език, посетете Дните на японската култура в Хасково в галерия „Атанас Шаренков“ – в сряда и четвъртък от 18,00 часа.

ВХОД: СВОБОДЕН!

