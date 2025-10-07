Три събития в един ден открива Художествената галерия „Христо Цокев“

На 8 октомври /сряда/ в 17.30 часа в Художествена галерия „Христо Цокев“ ще бъдат открити три изложби – кулминацията в културния календар за 2025 г.

Industrial Zen – кураторски проект на проф. Красимир Русев, вдъхновен от отбелязването на 165 години от обявяването на Габрово за град

Valkyrie – намеса в градска среда, фасада на ХГ Христо Цокев, Габрово, автор: Иво Бистрички – носител на наградата на Община Габрово от Национално триенале по живопис „Мостове” 2024

Кръговрати /Кръговрата на квадрата./ – изложба на Таня и Георги Пасеви

Проект Industrial Zen

Куратор: проф. Красимир Русев

Участници: Александър Жендов, Вито Валентинов, Дарина Пеева, Евгени Недев, Ивайло Аврамов, Иво Бистрички, Нуркан Нуф, Петер Цанев, Петър Дочев

Има ли технологията етос? Етосът на технологията е в човека. Той е мерилото за всичко нейно. За функционалното и самоцелното. За безполезното и за полезното. Той е в началото и той е в края.

Няма етос в машината извън нейния създател. Той я мисли и той я постига – като своя проекция и като свое оръдие .

Има ли човекът етос? Етосът на човек е в Богочовека. Той е мерилото за всичко в него. За възходите и паденията. За живота и за смъртта. Той е Алфата и Омегата.

Няма етос в човека извън неговия Създател. Той го мисли и Той го създава – като Свой образ и като Свое дете.

Никой човек не може да бъде толкова бог, колкото Бог е. Никоя технология не може да бъде толкова безчовечна, колкото човекът може. Никоя технология не може да бъде толкова човечна, колкото човекът може…

ВАЛКИРИЯ

Намеса в градска среда

Фасада на ХГ Христо Цокев, Габрово

Автор: Иво Бистрички

Роботите вече са част от нашият живот. Доскоро като елемент от научната фантастика, днес те са реалност и дори визуално напомнят образи от филми които сме гледали. Програми калкулират, решават и изпълняват задачи от ежедневието ни. Изкуственият интелект, създава представи и налага мнения, синтезира информацията която да получим. Модерните машини постепенно заместват хората в тяхната работа.

Роботите станаха част и от войните. Бойните дронове изместват войниците и превръщат сраженията в съвсем нов вид, хората се бият вече срещу машините.

Валкирии в скандинавската митология са войнствени девици, подчинени на бог Один и участващи в разпределянето на победите, определящи кой да умре и кой не в битките. Дроновете в модерната война изпълняват ролята на наблюдатели и „избират“ цели за унищожаване или проследяване. Също като Валкирите, дроновете летят над сражението и решават съдбата на участниците в конфликта. Те са безлични оръжия, които определят живота и смърта.

Роботите вече са част от нашата смърт.

КРЪГОВРАТИ

/Кръговрата на квадрата./

Автори: Таня и Георги Пасеви

В природата няма прави ъгли. Животът се окръгля. Човек подрежда света в прави линии и прави ъгли, в квадрат, за да го познае и притежава. В пространството на квадрата да подчини кръговрата на времето. Четирите фази на човешкия живот завъртат квадрата в кръг – КОЛЕЛОТО НА ЖИВОТА. Безкрайността на кръга е вечността, небето, Слънцето, Бог. Квадрата е света сътворен от Бог. Диалектика между небесното – човешкия стремеж за безсмъртие и земното – неговото обитание, вписва квадрата на човека в кръга на божественото. От първите пещерни рисунки на кръгове, през „ Витрувианския човек“ на Ренесанса до „Черния квадрат“ на Малевич – въпроси вълнуващи художниците и сега.

Настоящата изложба развива кръговрата в спирала, добавяйки произведения от други проекти, без формалността на кръга и квадрата, но съзвучни с концептуалността на пластичния език. Кръговрати – без идея за ретроспекция, а със закачка към достигането на кота 55.

