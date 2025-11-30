Три големи каузи на Лайънс клубове в Русе обединиха над 220 русенци

76 040 лева бяха събрани на коледния бал на Лайънс клуб Русе Сексагинта Приста, Лайънс клуб Русе и Лайънс клуб Русе Север

На 29 ноември в Гранд хотел „Рига“ в Русе се проведе тържественият Коледен бал на Лайънс клуб Русе „Сексагинта Приста“, организиран съвместно с Лайънс клуб Русе и Лайънс клуб Русе Север. Над 220 гости – общественици, представители на институции, бизнеса и Лайънс семейството – се обединиха около три ключови каузи за развитието на Русе и подкрепата на хора в нужда.

Събитието бе открито под звуците на химна на Република България, химна на Република Румъния и химна на Лайънс България, след което приветствие към присъстващите отправи президентът на ЛК „Сексагинта Приста“ Деница Тиханова. В словото си тя изрази признателност за силната подкрепа, благодарение на която идеалите на Лайънс движението продължават да се развиват. Тя подчерта и огромния труд на дамите от клуба и всички дарители, включили се в благотворителната инициатива.

Сред официалните гости, които също споделиха своите послания, бяха Цвети Шопова – Паст Дистрикт управител и отговорен секретар на Дистрикт 130 България и д-р Любомир Димитров – Непосредствен Паст Дистриктуправител, които връчиха сертификат и значка за нов член на Лайънс клуб „Сексагинта Приста“ на г-жа Маргарита Янакиева, директор на АГ „Гео Милев“. В своите приветствия те подчертаха значимостта на Лайънс общността в града, традициите в добротворството и силата на обединените усилия в името на общественото благо. На стилното събитие присъстваха още първият вице дистриктуправител от Дистрикт 124 Румъния Ана Мария Чорогару, осем паст дистрикт управителя от България, Лайънс приятели от клубове в цялата страна.

Кметът на Община Русе г-н Пенчо Милковприветства гостите и се обърна към Лайънс клубовете с думите: „Добротворчеството е ваша цел и затова заслужавате уважение. Истинското благородство е във вас, защото отделяте от силата си за всички други“, заяви кметът.

Трите каузи на вечерта бяха:

• Изграждане на бюст-паметник на Патриарх Неофит в Русе

• 3D макет – визуализация на централната част на Русе

• Закупуване на апарат за диагностика на очни заболявания (авторефрактометър)

Гостите подкрепиха каузите чрез благотворителен базар с домашно приготвени изделия, стилни ръчно изработени предмети и коледни сувенири, томбола, директни дарения и продажба на картини.

Вечерта беше изпълнена с музика, танци и прекрасно настроение. Специален звезден гост бе Свет Радославов – музикант – цигулар, пристигнал специално от САЩ, който освен с виртуозни изпълнения, сподели и своята лична история на преодоляване на тежко заболяване. Данаил Ненков – саксофон също се включи в празничната програма. Талантливият изпълнител Сунай Чалъковвпечатли публиката с богат репертоар на няколко езика, а танцьорите Петя и Ангел от Салса клуб „Фламинго“допринесоха за настроението на всички гости. Водещи на вечерта бяха актьорите Димитър Пишев и РадинелаТотева.

Фотографите Иво Ботев и Албена Венковаувековечиха красивите моменти.

В края на тържеството президентите на трите Лайънс клуба обявиха събраната сума от вечерта и от банковите сметки, която ще бъде целево разпределена за реализация на трите каузи, а именно общо 76 040 лева. Набирането на средства за трите каузи продължава:

Сдружение „Лайънс клуб Сексагинта Приста 2006“

BG17BGUS91601013084500

Българо-американска кредитна банка

„Доброто винаги се отплаща,“ споделиха организаторите и благодариха на всички дарители и приятели на Лайънс движението за доверието и щедростта.

