Третокласниците от ОУ „Н. Й Вапцаров“ – победители в „Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025

170 третокласници от 15 варненски училища взеха участие в надпреварата от поредното издание на детския спортен празник „Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025, който се проведе в залата на МСК „Владислав Варненчик“.

Най-подготвени се оказаха представителите на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, които във финала пречупиха съпротивата на достойните си конкуренти от ОУ „Г. С. Раковски“, а в топ 4 влязоха още отборите на ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Ангел Кънчев“.

Челната десетка допълниха СУ „Неофит Бозвели“, ОУ „Антон Страшимиров“ СОУ „Найден Геров“, ОУ „Панайот Волов“ и СУ „Васил Левски“. Адмирации за старанието си заслужиха още отборите на ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Черноризец Храбър“, СУ „Климент Охридски“ (Аксаково), ОУ „Христо Ботев“ (с. Цонево) и ОУ „Отец Паисий“.

Организаторите от Дирекция „Спорт“ на Община Варна връчиха купи на призьорите и медали на всички участници, които се включиха и в томболата. Голяма част от тях си тръгнаха с футболни и волейболни топки, комплекти за бадминтон и шах, бутилки за вода, раници, тротинетка. Един от участниците спечели велосипед.

Следващите две състезания от спортния празник „Бързи и сръчни“ – сезон Есен 2025 са на 12 и 13 ноември, когато сили ще премерят най-малките – от I и II клас.

