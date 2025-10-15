сряда, октомври 15, 2025
Третият ден от Седмицата на здравословното хранене премина с „Малки стъпки към голямо здраве“

И третия ден от Седмицата , посветена на здравословното хранене в детските ясли и градини в Бургас, премина много емоционално и празнично.

Децата се превъплътиха на малки рибарчета, наловиха много рибки и напълниха кофичките. После бързо влязоха в ролята на готвачи, изпекоха риба и аранжираха с пресни зеленчуци и подредиха красива трапеза.

След това всяко от децата се включи с много въображение и старание в изработването на елементи за нашия общ аквариум – рибки, медузи, корали от изрисувани макарони и още много.

Малчуганите научиха колко полезна е рибата за здравето и превърнаха готвенето в забавление. Празникът, посветен на рибата и морето, завърши с песни и танци. 

