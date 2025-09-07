Третата вечер от “ДЖАЗАРТ КАЗАНЛЪК” запечата своите финални акорди в сърцата на публиката
Фестивалът “Джазарт Казанлък” представи на публиката изключителен концерт, който събра на сцената обичани и талантливи български музиканти.
В третата и последна вечер от традиционния джаз фестивал, на сцената се срещнаха различни гласове, инструменти и артистични светове, които превърнаха вечерта в празник за ценителите на елегантната музика.
Публиката се наслади на изпълненията на джаз-триото – Габриела Хубенова (вокал), Преслав Пеев (саксофон) и Живко Братанов (пиано).
Към тях се присъединиха харизматичната Вера Шандел и виртуозният Ангел Заберски. С хармоничното взаимодействие между всички музиканти на сцената джазът оживя като емоция и вдъхновение.
Публиката изпрати артистите с аплодисменти и “Джазарт Казанлък” 2025 с благодарност за споделените емоции.