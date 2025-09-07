Третата вечер от “ДЖАЗАРТ КАЗАНЛЪК” запечата своите финални акорди в сърцата на публиката

Фестивалът “Джазарт Казанлък” представи на публиката изключителен концерт, който събра на сцената обичани и талантливи български музиканти.

В третата и последна вечер от традиционния джаз фестивал, на сцената се срещнаха различни гласове, инструменти и артистични светове, които превърнаха вечерта в празник за ценителите на елегантната музика.

Публиката се наслади на изпълненията на джаз-триото – Габриела Хубенова (вокал), Преслав Пеев (саксофон) и Живко Братанов (пиано).

Към тях се присъединиха харизматичната Вера Шандел и виртуозният Ангел Заберски. С хармоничното взаимодействие между всички музиканти на сцената джазът оживя като емоция и вдъхновение.

Публиката изпрати артистите с аплодисменти и “Джазарт Казанлък” 2025 с благодарност за споделените емоции.

