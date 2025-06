Трета среща на партньорите по проекта в гр. Смолян , 27-28 май 2025.

Община Смолян изпълнява Проект RECinMED „A multitude of inclusive Renewable Energy Communities in the Mediterranean Region “ (“Група от приобщаващи възобновяеми енергийни общности в Средиземноморския регион”) по Програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027, приоритет 2 „По-зелено Средиземноморие“, мисия 3 „Насърчаване на области със „зелен“ начин на живот“.



Проектът има за цел да насърчи устойчивостта и енергийната независимост в Средиземноморската зона като тества иновативни решения за създаването и функционирането на общности за възобновяема енергия. Проектът се изпълнява в рамките на три работни пакета от три работни групи (градове, села и острови), които прилагат дейностите по проекта, вземайки под внимание спецификите на своите територии. Община Смолян попада в Работна група Селски райони.

Консорциумът на проекта се състои от 11 организации от 9 страни:



– Учебен център Велене, Словения – водещ партньор;

– Университет на Болоня, Италия;

– „Енерджис 2050“ (Energies 2050) – неправителствена асоциация, Франция;

– Градски съвет на Гранада, Испания;

– „АРЕАНАТежу“ – регионална агенция за енергия и околна среда, Северен Алентежу, Порталегре, Португалия.

– „АССО“(ASSO) – агенция за устойчиво развитие, Италия;

– „Аргонаута“ (Argonauta) – неправителствена организация, Хърватска;

– Община Смолян, България;

– Неаполис университет, Пафос, Кипър;

– Публична институция „RERA S.D.“ за координация и развитие на Окръг Сплит-Далмация, Хърватска;

– Град Дервента, Босна и Херциговина.



В рамките на проекта ще се осъществи:

– Разразботване на Форум за сътрудничество по програма EuroMed за създаване на Общности за възобновяема енергия

– Обучителен курс, включващ презентации, електронни инструменти за обучение и кратки видеа;

– Пилотна дейност за всяка работна група – за селските райони Методическо ръководство за създаване на ОВЕ;

– План за адаптиране с цел да се създадат най-добрите условия за изграждане на общности за възобновяема енергия в трите различни района



На 27-28 май 2025 г. в гр. Смолян се проведе Трета среща на партньорите по проекта. Взе се решение Община Смолян да изпълни пилотен проект, който включва интерактивно представяне на възможностите за енергиен обмен, обучителни материали по темата, както и друга полезна информация относно енергийните общности. В допълнение, ще бъдат осигурени статични велосипеди за зареждане на устройства, които ще бъдат използвани за стимулиране на интереса на граждани и ученици по темите за енергийна ефективност, климатична неутралност и устойчиво развитие.

Повече за проект RECinMED Може да разберете на сайта на проекта, както и на страниците на проекта във Facebook и LinkedIn.

