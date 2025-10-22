Транспортната свързаност с малките населени места във фокуса на среща с вицепремиера Караджов 

Транспортната свързаност в Русенско бе обсъдена на работна среща с вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Инициативата беше организирана от областния управител Драгомир Драганов и заместника му Георги Георгиев, като в нея участваха представители на ръководствата на всички общини от региона. „Тревожна е картината с маршрутните разписания и най-вече с това, че няма желаещи превозвачи, които искат да работят по линии, свързващи малките населени места. Този дефект се наблюдава не само в Русе. Това е дефект на регулацията и на начина, по който е структурирананационалната транспортна схема“, обясни Караджов. Той заяви, че до края на годината се предвижда да бъде внесен Законът за обществения транспорт и да се започне работа по наредбите, които да регулират тези въпроси. „Ние сме длъжни да осигурим поне три пъти на ден удобен обществен транспорт за всички български граждани – независимо колко отдалечено и малко е населеното място, в което те живеят. Това ще го направим, като вземем предвид статистически данни – кога, по колко души и как искат да пътуват, както и като осигурим най-вече субсидии за тези икономически непосилни дейности на превозвачите“, категоричен бе вицепремиерът. Той каза още, че с посредничеството на Драганов се е разбрал с кметовете от Русенска област Законът за обществения транспорт да бъде предоставен за обсъждане първо на тяхното сдружение, както и на всички останали професионални сдружения. „Ще го обсъдим и след като сме се разбрали по абсолютно всички въпроси, ще го внесем в Министерски съвет, а след това и в Народното събрание. Това е голяма реформа и за нея сме предвидили три години, стартирайки от 1 януари 2026 година“, заяви Караджов. Той каза още, че с „развързването на този възел“ се надява да има достатъчно удобен транспорт, като водеща роля ще има железопътният транспорт.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов коментира в Русе и новата европейска директива за пътна безопасност, като подчерта, че България вече прилага част от изискванията. „Годишният технически преглед и проверката на километража са правила, които у нас действат отдавна. На сайта на „Автомобилна администрация“ всеки може да провери колко километра е изминал даден автомобил и с какъв двигател е“, каза министърът.

Относно предложението за въвеждане на възраст 17 години за младите шофьори, той бе категоричен, че България ще се въздържи. „Като държава с най-висок травматизъм и много загинали по пътищата, за нас е рисковано да намаляваме възрастта за получаване на книжка на 17 години. Не сме против, но сме въздържали се, а въвеждането ще стане най-късно, доколкото ни позволява европейският договор“, уточни той.

Министърът потвърди, че България има готовност да въведе и електронни шофьорски книжки. „Министерството на електронното управление вече има такава разработка. Върви се в тази посока във всички държави. Издаването на този тип документи ще продължи да е от компетенцията на МВР“, поясни Караджов. По думите му всички изисквания на директивата ще бъдат въведени в срок, като крайният за държавите членки е 2030 г.

По време на срещата с местната власт бяхаобсъдени и проблемите на държавната пощенска мрежа. „Пощите разполагат с много намален персонал и са в тежки задължения, в дългова криза. Това също беше един от важните въпроси, които разгледахме,“ заяви министърът.

Караджов съобщи, че се очаква скоро да започне работа по интермодалния терминал в Русе и концесионирането на двете местни пристанища. „НКЖИ започва работа по терминала. Предвиждаме процедурата за концесия да започне дори преди фактическото му завършване. По отношение на пристанищата имаме избран консултант, изтекъл е срокът за обжалване и предстои подписване на договора. До края на април очакваме концесионната процедура да е приключила“, обяви министърът. По негови думи се работи и за изграждането на втори мост над река Дунав при Русе – Гюргево.

