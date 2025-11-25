Тракийският университет в Стара Загора предлага в Смолян да има изнесени практически занятия на студенти

Тракийският университет в Стара Загора има готовност да организира изнесени базови практически занятия на студенти в Смолян.

Темата бе обсъдена днес между декана на Ветеринарномедицинския факултет във висшето училище доц. д-р Лазарин Лазаров и кмета Николай Мелемов. Подобни обучения са ключови за подготовката на модерни специалисти, способни да работят в синхрон между ветеринарната медицина, общественото здраве и опазването на природата.

Студентите ще подпомагат дейността на Ветеринарната амбулатория в Смолян и ще полагат медицински грижи за бездомните кучета, настанени в нея.

Кметът Мелемов благодари на доц. Лазаров за предложението и каза, че Общината ще съдейства за реализирането му. Ще бъде подготвено и предложение за споразумение, което ще бъде подписано от двете страни. Мелемов посочи, че една община сама не може да реши проблема с бездомните кучета и всяка помощ е навременна и важна.

Доц.Лазаров е и зам.-председател на Сдружение АЕРО – „Академична етика и реформи в образованието.“ По този повод в Община Смолян беше организирана кръгла маса на тема: „Академична етика, реформи в образованието и регионално развитие“. Събитието се проведе днес в заседателната зала на Община Смолян. Във форума участваха представители на академичната общност, държавни институции, бизнеса, местното гражданско общество, представители на средните училища и професионални гимназии.

Основната цел на форума беше да се постави акцент върху изграждането на високи стандарти за академична етика и почтеност.

Обсъдиха се реформи за качество и прозрачност в образованието, партньорството между образование, наука, бизнес и местна власт за устойчиво регионално развитие.

Социалните политики за младежта и професионалната реализация на младите хора.

Събитието беше организирано от Петър Каварджиев от Сдружение АЕРО и председателят на Смолянската търговско-промишлена палата Рабие Кьосева, а домакин бе Община Смолян.

