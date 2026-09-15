Тракийски университет – Стара Загора откри новата учебна година с вяра в знанието и младите хора

Тържествената церемония на открита сцена „Форум“ започна с химните на Република България и Европейския съюз, а под звуците на химна на Тракийски университет – Стара Загора беше внесено университетското знаме – един от символите на висшето училище, който се изнася само при тържествени случаи.

Ректорът проф. Мирослав Карабалиев приветства студентите, преподавателите, служителите и гостите: „Няма добър и устойчив резултат без положено усилие. Затова няма да Ви пожелая лека учебна година. Ще Ви пожелая интересна, смислена и успешна учебна година – година, в която да научите повече, отколкото сте очаквали, да срещнете хора, които ще Ви променят, и да бъдете малко по-добри от хората, които сте днес“.

От името на Министерството на образованието и науката академичната общност приветства главният секретар Йовко Йовчев, който е и член на Съвета на настоятелите на университета: „Доброто образование дава много повече от диплома. То дава знания, умения и увереност и създава възможности за професионална реализация, за развитие и за достойно място в обществото. Нашата обща цел трябва да бъде младите хора да виждат перспектива за своето развитие и да имат възможност да реализират знанията и таланта си в България.“

Лично послание към студентите отправи и областният управител на област Стара Загора доц. Калоян Дамянов, който е възпитаник на Тракийски университет – Стара Загора: „Възползвайте се максимално от програмите за мобилност, пътувайте по света, за да се уверите, че нашето образование е конкурентоспособно и дава възможности за развитие в различни сектори на глобалната икономика. След като пътувате обаче, Ви пожелавам да се върнете обратно в нашия регион – в област Стара Загора, място, в което има място за всеки.“

Сред официалните гости на церемонията бяха кметът на община Стара Загора Живко Тодоров, заместник-кметът Надежда Чакърова, народните представители Елена Нонева и Радослав Рибарски, общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова, проф. Иван Въшин – ректор на Тракийски университет в периода 2015–2019 г., д-р Мирослав Първанов – заместник-председател на Българския ветеринарен съюз, директори на институции и партньори на университета.

Един от символичните моменти на церемонията беше традиционното предаване на „Ключа на знанието“. Председателят на Студентския съвет Самуил Станев го връчи на Теодора Петрова – първокурсник в специалност „Медицина“, класирана с най-висок резултат сред новоприетите студенти. Ректорът проф. Мирослав Карабалиев лично връчи на Теодора и нейната студентска книжка.

В края на официалната част заместник-ректорът по учебната дейност доц. Цветослав Койнарски насочи вниманието към мисията на университета в свят, в който технологиите и изкуственият интелект променят начина, по който учим, работим и създаваме знание: „Изкуственият интелект може да бъде изключителен инструмент за човешкия интелект, но той не може да поема отговорността вместо човека. И именно тук се намира една от най-важните мисии на университета – да създава не просто компетентни специалисти, а мислещи, свободни и отговорни хора.“ С думите „Нека заедно продължим да изграждаме университет, който не просто очаква бъдещето, а има смелостта да го създава“ той покани първокурсниците да чуят за първи път Gaudeamus igitur – студентския химн, който обединява академичната общност отвъд националност, религия и възгледи.

Официалната част завърши с празнично пускане на балони, а вечерта продължи с концерт на Deep Zone Project и красива заря.