Тракийски университет – Стара Загора организира мащабен благотворителен базар „Коледна магия“ в подкрепа на студенти

На 2 декември 2025 г. във фоайето на Ректората на Тракийски университет – Стара Загора ще оживее благотворителният коледен базар „Коледна магия“ – събитие, в което над 100 участници от всички структурни звена на университета влагат своето време, умения и въображение, за да подкрепят студенти в неравностойно социално положение.

От 11:00 до 16:00 ч. посетителите ще имат възможност да се потопят в празнична атмосфера, изпълнена с творчество, аромати, ръчно изработени изделия и съпричастност.

На 20 тематични щанда ще бъдат изложени коледни сувенири, картички и украси, художествени творби, тематични подаръци, както и домашно приготвени сладки и кулинарни изделия. Творците на доброто в благотворителния базар са студенти, преподаватели, докторанти и служители, които с ентусиазъм и личен принос превръщат университета в общност на щедростта и вдъхновението.

Целта на инициативата е събиране на средства в подкрепа на студенти в неравностойно социално положение, за което ще бъдат поставени специално обозначени дарителски кутии. Откриването на събитието ще бъде съпроводено от специалното участие на Университетски бенд „Макрофагос“, който ще внесе празнично настроение и духа на младостта, солидарността и надеждата.

Граждани, партньорски организации, медии, представители на местната власт, бизнес, културни институции и всички, които желаят да се докоснат до атмосферата на добротворството и солидарността, са добре дошли на благотворителния коледен базар.

Събитието е подкрепено и от националната инициатива „Щедрият вторник“ (Giving Tuesday Bulgaria).

