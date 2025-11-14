Тракийски университет – Стара Загора награди 269 учени за висока публикационна активност

На 14 ноември в Академичния информационен център на Тракийски университет – Стара Загора се проведе ежегодната официална церемония за стимулиране на публикационната активност, на която бяха отличени 269 учени за своя принос към научната продуктивност и международната видимост на университета.

Водещ на церемонията беше заместник-ректорът по научна и проектна дейност проф. Галина Николова, която откри събитието и представи данните за публикационната активност на университета. Тя съобщи, че през 2024 г. учените от Тракийски университет са реализирали общо 450 научни публикации в издания, индексирани в Scopus и Web of Science.

В приветственото си слово ректорът на Тракийски университет проф. дбф Мирослав Карабалиев изрази признателност към изследователите: „Благодаря ви за научните успехи, които постигате с отдаденост и висок професионализъм. Всеки труд, публикуван в престижните международни списания, укрепва авторитета и престижa на Тракийски университет и разширява нашата международна видимост. Именно затова е важно да продължаваме да се стремим към тези издания, те са ключът към мястото ни сред водещите изследователски университети в България, където сме в момента, в челната десетка.“

По време на церемонията проф. Юлиан Ананиев направи впечатляващ паралел между древната история на човечеството и съвременната научна мисия на академичната общност. Той припомни, че най-значимото откритие, което е променило хода на човешката еволюция преди повече от два милиона години, е откриването на огъня — символ и инструмент на развитие, преобразяване и стремеж към нови хоризонти и пожела: „Колкото и философски да звучи, този огън винаги е имал два смисъла. Единият – като движеща сила на напредъка, на всичко, което създаваме и постигаме. А другият – много по-дълбок – е огънят, който предаваме един на друг. Пожелавам на нашата академична общност именно това – да продължим да предаваме огъня на другите, защото това е най-важното.“

Церемонията завърши с бляскав музикален финал на солистката на Националната опера и балет Гергана Русекова и на солиста на Националния музикален театър Стефан Петков, които превърнаха вечерта в истински празник на интелекта, културата и науката.

Facebook

Twitter



Shares