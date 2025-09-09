Тракийски университет откри новатаакадемична година с молебен и празничнапрограма

С молебен за здраве, благополучие и успех бешетържествено открита новата академична година в Тракийски университет – Стара Загора.

Повече от три десетилетия университетът е средище заизграждане на специалисти и учени с висока общественамисия и международно признание. Днес той заемапрестижно място в рейтинговата класация на висшитеучилища в България, акредитиран е с висока оценка отНационалната агенция за оценяване и акредитация и подготвя студенти във всички образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

В своята структура университетът обединява шестфакултета – Аграрен, Ветеринарномедицински с университетска ветеринарна болница, Медицински с университетска многопрофилна болница, Педагогически, Стопански и Факултет „Техника и технологии“ в Ямбол, както и Медицински колеж – Стара Загора, филиал в Хасково и Департамент за информация и повишаванеквалификацията на учителите. Активната научна дейност сереализира чрез Академичния технологичен комплекс, Института за устойчив преход и развитие, Института попродоволствена сигурност и Института по зоонози „One Health“.

Днес в Тракийския университет се обучават над 9 000 български и повече от 1 000 чуждестранни студенти от над50 държави. Те са подкрепяни от повече от 600 висококвалифицирани преподаватели и гост-лектори отводещи академични институции. Обучението обхваща 43 бакалавърски, 69 магистърски и 90 докторски програми.

В приветственото си слово ректорът проф. Мирослав Карабалиев се обърна към студентите и преподавателите с думите:

„Скъпи студенти, преподаватели и гости – днешният ден е празник на новото начало, на надеждата и на вярата в успеха. Пътят, по който поемате, крие неизвестности, но е отъпкан от поколения преди Вас. Вървете уверено и смело. Вашите преподаватели ще Ви водят, следвайте ги! Този пътще Ви изгради като личности и ще Ви подготви за Вашатареализация. Пожелавам на всички здрава и успешна учебнагодина. На добър час!“

Заместник-ректорът по учебна дейност проф. ЦветославКойнарски също отправи вдъхновяващо послание:

„Вашето образование е повече от диплома – то е способността да мислите критично, да лекувате, дасъздавате и да носите отговорност. Университетът е храмътна вашата лична и професионална зрялост.“

Поздравления към академичната общност и студентите поднесоха зам.-министърът на земеделието СтефанБурджев, областният управител д-р Неделчо Маринов, проф. Миглена Тимелкова – председател на Съвета на ректорите в Република България, депутати, както и представители на държавни институции.

Празничната атмосфера беше обогатена от изпълненията на „Инвитро квартет“, а кулминацията настъпи с концерт на Стефан Вълдобрев, който допринесе за вдъхновяващия и емоционален завършек на академичното тържество.

