Тракийски университет и Община Стара Загора стартират съвместни инициативи в подкрепа на младите хора и регионалното развитие



Ръководството на община Стара Загора, начело с кмета Живко Тодоров, посети Тракийския университет, където се проведе работна среща с новото ректорско ръководство, водено от ректора проф. Мирослав Карабалиев.

Делегациите обсъдиха общи визии и приоритети за дългосрочно партньорство между местната власт и академичната институция в посока задържане на младите хора в региона, устойчиво развитие на социалната и образователната среда и създаване на нови възможности за бизнес и професионална реализация.

В рамките на срещата бяха посетени Центърът за аквапоника и Академичният информационен център с библиотека – модерни научни и образователни пространства.

Основен акцент в разговорите беше планирането на цялостно социологическо проучване с участието на експерти от общината и университета. То ще бъде насочено към идентифициране на нагласите и очакванията на младите хора – предпочитани образователни направления, перспективи за професионална реализация и фактори, които биха ги мотивирали да останат и да се развиват в Стара Загора. На базата на резултатите ще бъдат предложени нови специалности и образователни програми, които да отговарят на очакванията на младите хора и да създадат реални перспективи за развитие в региона.

Община Стара Загора пое ангажимент за подобряване на инфраструктурата около университета, включително изграждане на велоалея, осветен тротоар, които да свързват Студентски град с града, реконструкция на пътната отсечка под кръговото кръстовище, както и развитие на по-привлекателна и сигурна среда за студентите. От страна на университета бяха поставени идеи за създаване на зарядни станции и възможности за използване на електрически превозни средства.

Страните се договориха да стартират работните дейности по инициативите в най-кратки срокове.

