Тракийски университет и Американският департамент по земеделие събират водещи експерти по млечно говедовъдство на международен семинар

На 18 септември в Тракийски университет – Стара Загора ще се проведе работен семинар на тема „Млечно говедовъдство: Генетика и икономика. Опитът на САЩ“, организиран съвместно с Представителството на Американския департамент по земеделие в България.

Събитието е продължение на големия интерес към семинара от април 2024 г. и отново ще представи най-новите американски технологии за устойчиви високи добиви и рентабилност в млечното говедовъдство. Участието е без такса, а на желаещите ще бъдат издадени сертификати.

Сред специалните гости е Джей Уейкър – президент на Националната асоциация на развъдчиците в животновъдството (NAAB) и председател на Съвета на директорите на Съвета по развъждане на млечни говеда (CDCB). Уейкър е водещ експерт в световен мащаб, с над 30 години опит в търговията с генетика и дистрибуция в над 45 държави.

Към него ще се присъединят Тодор Арбов, международен консултант по млечно говедовъдство и представител на STgenetics за Източна Европа, както и д-р Пауло Карвальо – специалист по генетика и репродукция с академична и консултантска дейност в Европа и Близкия Изток.

Програмата включва теми като:

геномно тестиране на породата Холщайн;

икономика на генетиката;

управление на репродукцията при високопродуктивни млечни крави;

въздействието на американската геномна селекция върху световното млечно говедовъдство.

Участници ще бъдат предприемачи, производители, представители на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, развъдни организации и експерти от сектора. Осигурен е превод на български език.

Поради ограничените места е необходимо предварително потвърждение на имейл: Mila.Boshnakova@usda.gov или чрез съобщение на тел. 0884 474 575.

