Тракийски университет чества Деня на българските студенти с тържествена церемония и награждаване на изявени студенти

Тракийски университет – Стара Загора отбеляза Деня на българските студенти с тържествено академично честване, проведено няколко дни след официалния празник – 8 декември. Събитието събра и новоприетите чуждестранни студенти на университета, превръщайки вечерта в празник на постижения, талант и вдъхновение. На церемонията присъстваха ректорското и деканските ръководства на университета.

Официален поздрав към студентите отправи ректорът на Тракийски университет – проф. д-р Мирослав Карабалиев. В словото си той подчерта ролята на младите хора като движеща сила за научното и общественото развитие, както и стремежа на университета да бъде модерна, международна и отворена образователна институция.

Тази година Тракийски университет бе отличен от Министерството на образованието и науката за активната си работа с чуждестранни студенти – признание, което отразява посоката към устойчиво международно партньорство и културно многообразие. В тази дейност се вписват и инициативите, свързани с Националната програма „Популяризиране на българското висше образование и улесняване на достъпа за кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“.

По време на церемонията бяха връчени отличия на студенти, постигнали изключителни резултати в следните категории:

• Отличен успех

• Високи научни постижения

• Постижения в художественотворческа, обществено значима или спортна дейност

Най-високоуспелите студенти от всяко структурно звено бяха наградени лично от проф. Карабалиев. Общо 196 студенти получиха признание за своите академични успехи, като на тържеството присъстваха тези с успех над 5.90. Всички наградени получиха грамота и подаръци от Тракийски университет, както и специални награди, осигурени от партньорите на събитието.

Тържеството беше подкрепено от „Булагро Груп“, „ВетУест“, клиники „Добро хрумване“ и „Булмакс“ ООД. Представители на Университетска болница „Тракия“, Фондация „Заедно в час“ и Образователен Монтесори център „Аз детето“ също присъстваха, поздравиха и наградиха изявените студенти, подчертавайки значението на образованието като водеща обществена ценност.

Празничната вечер завърши с впечатляващо изпълнение на Танцова формация „Елика“, която създаде настроение и увлече студентите в танцово веселие.

Тържеството още веднъж доказа, че Тракийски университет е общност, която подкрепя таланта, насърчава амбицията и изгражда бъдещето чрез знание, дух и единство.

