ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЧЕСТВА 30 ГОДИНИ С МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Тракийски университет – Стара Загора чества кръглата 30-годишнина от създаването си с престижна Международна научна конференция, която ще се проведе на 16 и 17 май 2025 г. в Академичния информационен център на университета.

Събитието ще събере учени, изследователи и представители на академичната общност от страната и чужбина, за да обсъдят актуални предизвикателства, иновации и постижения в различни научни области.

На 16 май конференцията ще бъде открита с приветствия от ректора на Тракийски университет проф. Добри Ярков и официалните гости, последвано от пленарна дискусия на тема „Висше образование в Тракийски университет“. По програма е предвидена сесия с въпроси и отговори, а следобед – заседания по научни секции. На следващия ден конференцията продължава с работа по секции, в рамките на която участниците ще представят своите научни доклади и изследвания.

Тематични направления на конференцията са своеобразен мост между наука, иновации и общество, обединявайки разнообразие от научни полета, които отразяват мисията на университета да бъде водещ академичен център с принос към устойчивото развитие на обществото. Всеки участник ще има възможност да се включи в тематични секции, създадени с мисъл за интердисциплинарност, научен диалог и практическа значимост:

· Ветеринарна медицина – Секцията предоставя поле за обмен на знания и иновации в областта на здравето на животните, диагностиката, терапията и ветеринарноправните аспекти. Подходяща за учени, клиницисти и изследователи, фокусирани върху благополучието на животните и обществената хигиена.

· Медицина и биомедицински науки – Ще бъдат представени авангардни изследвания, свързани с човешкото здраве, медицински технологии, молекулярна биология, фармакология и клинична практика. Секцията е мост между фундаменталната наука и съвременните медицински предизвикателства.

· Производство и оценка на здравословни, безопасни и качествени храни– Фокус върху устойчивото производство на храни, новите технологии в агро-хранителната индустрия и системите за контрол на качеството и безопасността. Подходяща за експерти от аграрния, биотехнологичния, хранителния и здравния сектор.

· Бизнесът и развитието на регионите – Секцията разглежда икономически стратегии, регионални политики, предприемачество и дигитална трансформация – платформа за идеи, насочени към икономически растеж и териториално сближаване.

· Педагогически иновации в контекста на социокултурните предизвикателства – Пространство за диалог по актуални въпроси в образованието – от интеркултурното обучение до дигитализацията в класната стая. Изследванията в тази секция се фокусират върху преподавателски практики, които изграждат мостове между култури и поколения.

· Иновации в техниката, технологиите и инженерното образование – Секция, посветена на високите технологии, автоматизацията, дигиталното инженерство и STEM обучението. Акцентът е върху връзката между научноизследователската дейност, индустрията и образованието.

· Обществено здраве и здравни грижи – Направлението разглежда политики, практики и научни решения в сферата на общественото здраве, профилактиката, здравното образование и системите за грижи. Секцията привлича специалисти, ангажирани с подобряване на здравния статус на населението.

Условия за участие:

Конференцията предлага възможност за участие с пленарни доклади, устни и постерни презентации. Работните езици са български и английски. Таксата за участие включва: представяне на един доклад, комплект с материали, програма на конференцията, участие в коктейл и публикация след рецензиране в едно от научните издания на Тракийски университет.

Публикации:

След редакторска проверка и рецензиране, одобрените доклади ще бъдат публикувани в едно от следните издания: Economic Alternatives, Journal of IMAB, Trakia Journal of Sciences, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Agricultural Science and Technology, ARTTE, Journal of Intelligent Animal Husbandry.

За повече информация и регистрация, моля посетете уебсайта на конференциятаhttps://conference.trakia-uni. bg/ и следете комуникационните канали на Тракийски университет – Стара Загора.

