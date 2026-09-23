Традиционната изложба „Есенен салон“ ще бъде открита на 5 октомври

Голямата награда е пластиката „Тракийски конник“ – дело на старозагорския скулптор Александър Козаров

Традиционната годишна изложба на старозагорските художници, озаглавена „Есенен салон 2026“, ще се състои на празника на Стара Загора – 5 октомври. Експозицията ще бъде открита в 18.00 ч. в изложбена зала „Лубор Байер“.

Есенният салон в Стара Загора е едно от най-значимите културни събития в града и по традиция се открива навръх празника на града. Събитието събира десетки местни автори, които представят своите най-нови творби в областта на живописта, графиката и скулптурата.

Организатори са Представителството на Съюза на българските художници съвместно с Община Стара Загора.

Скулпторът Наско Настев бе отличен с голямата награда на тазгодишния „Есенен салон“ в Стара Загора

Всяка година авторитетно жури, излъчено от СБХ, присъжда престижното отличие на изложбата – пластиката „Тракийски конник“, дело на старозагорския скулптор Александър Козаров.