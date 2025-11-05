Този уикенд стартира рали „Пампорово“ 2025

Пампорово отново ще се превърне в арена на емоции, скорост и ревящи мотори.

На 8 и 9 ноември т.г. живописните пътища около курорта ще посрещнат четвъртото издание на рали „Пампорово“, последен кръг от националния рали шампионат на България. Състезанието включва девет скоростни етапа с обща дължина от близо 89 километра, а организаторите са подготвили обновен маршрут и дори изцяло нов етап, който ще стартира и завършва от емблематичната Роженска поляна.

Ралито ще бъде официално открито на 8 ноември (събота) в 12:00 ч. пред хотел „Перелик“ – мястото, което ще бъде и щаб на състезанието. Само час и половина по-късно моторите ще загърмят по трасетата на етапите „Рожен“ и „Смолянски езера“, които феновете познават като едни от най-живописните и достъпни за наблюдение.

В неделя, 9 ноември, предстоят решаващите километри. Етапите „Пампорово“ и „Момчиловци“ ще предложат чудесни зони за зрителите – особено около селото и по откритите участъци с панорамна гледка към планината. Кулминацията ще бъде градският суперспециален етап „Смолян“, а след това ще се състои и церемонията по награждаването пред сградата на Община Смолян.

Сред най-добрите места за гледане се открояват Роженската поляна, която предлага лесен достъп и простор, подходящ за семейства и групи, както и живописният път покрай Смолянските езера – чудесен за снимки и наблюдение на преминаващите автомобили. Етапът „Момчиловци“ е динамичен и техничен, а градският „Смолян“ е най-атрактивната точка от уикенда, подходяща за всеки, който иска да усети атмосферата отблизо.

Ралито се провежда през ноември, затова топли дрехи, обувки с грайфер, дъждобран и термос с чай са задължителни. Фотоапаратите и флаговете са повече от добре дошли, но зрителите трябва да спазват указанията на маршалите и да стоят извън опасните зони.

Организатори на събитието са Автомобилната федерация на България, съвместно с Община Смолян, СБА-Смолян, Община Чепеларе и Пампорово АД.

Пристигнете по-рано, заредете се с добро настроение и се насладете на последния кръг от шампионата сред магията на Родопите. Рали „Пампорово“ не е просто състезание – това е празник на скоростта, планината и българския моторспорт, приканват организаторите.

Повече информация за състезанието можете да намерите на https://rallypamporovo.bg/informacija-za-zritelite/

ПРОГРАМА

Сряда, 5 ноември 2025

20:00 ч. Публикуване на списъка със заявени участници.



Събота, 8 ноември 2025

12:00 ч. Церемониален старт – Пампорово, пред хотел „Перелик“

13:30 ч. – СЕ1 Рожен 1 (10,94 км)

14:20 ч. – СЕ2 Смолянски Езера 1 (11,33 км)

14:42 ч. – Сервиз Пампоров

15:45 ч. – СЕ3 Рожен 2 (10,94 км)

16:35 ч. – СЕ4 Смолянски Езера 2 (11,33 км)

Неделя, 9 Ноември 2025

09:30 ч. – СЕ5 Пампоров 1 (9,61 км)

10:15 ч. – СЕ6 Момчиловци 1 (11,62 км)

10:35 ч. – Сервиз Пампорово

11:33 ч. – СЕ7 Пампорово 2 (9,61 км)

12:18 ч. – СЕ8 Момчиловци 2 (11,62 км)

14:00 ч. – ССЕ9 Смолян (1,69 км)

15:30 ч. – Церемония по награждаването пред Община „Смолян“

