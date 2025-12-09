Този четвъртък: работилница за коледни сладкиши ще очаква малчуганите в Коледното градче на Плевен

Работилница за коледни сладкиши става част от празничната програма в Коледното градче на Плевен този четвъртък, 11 декември. Поканени са всички малчугани и техните родители, които имат желанието да приготвят сами собствени коледни сладки – меденки, щолени и други сладки чудеса, оформени с цветна и празнична украса. Организатор на вкусната инициатива е Община Плевен в партньорство с Cakes by ELI. Майстор-сладкар Елена ще напътства всяко дете как да сътвори своето сладко произведение, което да отнесе със себе си – за подарък, за украса или за…изяждане веднага!

Всички материали за Работилницата за коледни сладкиши са осигурени от организаторите.

Очакваме ви с много усмивки, аромат на канела и добро настроение!

