Топ пътни полицаи от Русенско с почетни грамотиот областния управител Драгомир Драганов

Почетни грамоти на областния управител Драгомир Драганов получиха две от служителките на реда в Русе.

Това са пътните полицайки Татяна Чобанова и Диляра Емин, които преди дни спечелиха първо място в генералното отборно класиране в 31-ия национален конкурс „Пътен полицай на годината“. Отличията им бяха връчени от Драганов, като те се дават за последователни, професионално мотивирани и високоефективни действия при изпълнение на служебните задължения, както и за инициативност в прилагането на превантивни мерки за повишаване на пътната култура, а също и за впечатляващото им представяне в конкурса, провел се в края на миналата седмица в Кърджали. Татяна Чобанова е младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“ на Областната дирекция на МВР в Русе, а Диляра Емин заема същата позиция, но в Районното управление във Ветово. Двете дами бяха придружени от старши инспектор Стилян Димитров, който е началник на група „Пътен контрол“ в „Пътна полиция“. Татяна Чобанова и Диляра Емин апелираха пешеходците и водачите да бъдат по-отговори участници в движението. Те подчертаха и значението на добрата инфраструктура за избягването на пътния травматизъм. По предложение на областния управител Драгомир Драганов се обмисля следващата година националното състезание да се проведе в Русе. Подобно събитие е организирано в града точно преди 20 години.

С почетна грамота на областния управител бе удостоен и Емил Денков, който е бивш служител в системата на МВР и по-точно в сектор „Пътна полиция“. Той е участвал като състезател в 6 национални конкурса „Пътен полицай на годината“. Понастоящем е общински съветник от групата на ССД и председател на постоянната комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението към Общинския съвет в крайдунавския град. След напускане на системата на МВР до днес той е присъствал на всички национални състезания за пътен полицай по покана на ръководството на отдел „Пътна Полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“. На 30-то национално състезание, провело миналата година в Панагюрище, Денков бе удостоен с плакет за приноса му в издигането авторитета на пътните полицаи в областта. Днешната му грамота от областния управител е за значимия му принос към утвърждаването на професионалните стандарти в системата на МВР, проявената последователност в подкрепата и наставничеството на пътните полицаи, както и за осигуряване на приемственост между поколенията чрез систематично споделяне на опит, подпомагайки оформянето на устойчиви професионални навици и увереност у младите служители, а също и за активна гражданска позиция и ангажираност към мисията на МВР, проявени чрез участие в обществени инициативи, свързани с реда, сигурността и пътната безопасност.

