TOP JOBS – Стара Загора: 3-дневният форум за бъдещето на кариерите в енергиен преход започва утре

Очакват се над 500 участници на място и онлайн, сред стратегическите партньори е и Община Стара Загора

Областният кариерен форум TOP JOBS стартира утре, 11 септември 2025 г., от 11.00 часа в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора. Три дни богата програма с популярни лица от българския спорт, театър и телевизия обещават организаторите от „Бранд Медия България“. Форумът на уменията ще се проведе с подкрепата на Европейския съюз и със стратегическото партньорство на Община Стара Загора, АРИР – Стара Загора и Тракийския университет. Медиен партньор е Kmeta.bg.

До 13-и септември събитието ще събере в библиотеката компании, вдъхновяващи личности от спорта, културата и медиите, както и експерти, които ще представят възможности за кариерно развитие и визия за бъдещето на Старозагорския регион.

Участието в кариерния форум, е безплатно, но с предварителна регистрация на този линк, припомнят от „Бранд Медия България“.

В програмата са включени пет работилници за развиване на умения, шест ключови дискусии за енергийното и устойчивото бъдеще на региона, повече от 40 лектори и над 20 изложители.

„Наред с многобройните експерти в сферата на икономическото развитие, пазара на труда, предприемачество, иновации и нови технологии, в програмата блестят и няколко обичани български звезди“, разкриват авансово организаторите. Това са гросмайсторът по шахмат от Стара Загора Адриана Николова, волейболната легенда Владимир Николов, популярният телевизионен водещ Златимир Йочев и единственият български вентролог Димитър Иванов-Капитана.

Пълната програма на събитието включва:

– Тематични панели и дискусии за дигитална трансформация, предприемачество и справедлив преход;

– Специална сесия – „Енергийна закуска“, посветена на уменията на бъдещето в енергийния сектор;

– Практически работилници, включително за когнитивна гъвкавост, VR тренировки за меки умения;

– Изложбена зона с работодатели и доставчици на образователни услуги.

Форумът очаква над 500 участници на място и онлайн, е предварителната нагласа на организаторите.

Facebook

Twitter



Shares