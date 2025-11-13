Тодор Попов вдъхнови малките герои от ДГ „Радост“ с урок за слънцето, енергията и бъдещето на планетата

Директорът на Дирекция АПИО и ръководител на проекта NetZeroHero – Тодор Попов – се включи в открит урок пред децата от група „Слънце“ на ДГ „Радост“, посветен на тайните на слънчевата енергия, енергийната ефективност и грижата за природата.

С много усмивки, любопитни въпроси и интерактивни игри, децата научиха какво е енергия, откъде идва тя и защо е важно да използваме възобновяеми източници като слънцето, вятъра и водата.

В рамките на урока Тодор Попов обясни на децата, че слънцето е не само източник на светлина и топлина, но и на чиста енергия, която не замърсява въздуха и не вреди на животните и растенията. Чрез забавни примери и визуални материали, децата разбраха как слънчевите лъчи могат да се превърнат в електричество, което захранва домовете ни, без да оставя „мръсни следи“ – въглероден отпечатък.

Урокът е част от образователната инициатива NetZeroHero – проект, който цели да повиши информираността на гражданите относно устойчивото развитие и начините за намаляване на въглеродния отпечатък. Чрез различни информационни дейности, достъпни за всички възрасти, проектът насърчава отговорно поведение и екологична ангажираност.

Темата на урока е пряко свързана с авторския проект на ДГ „Радост“ – „Приказка без край“, в който всяка група създава глава от обща приказка, вдъхновена от Целите за устойчиво развитие на ООН. Група „Слънце“ работи по темата „Чиста енергия“. Проектът, както го наричат от градината, съчетава гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, превръщайки всяко дете в малък герой с голяма мисия. Чрез приказката децата не просто научават за Целите, а ги преживяват – учат се на съпричастност, откриват връзката между човека и природата, осъзнават, че техните малки добри дела могат да имат голямо значение. Проектът не просто запознава с глобалните цели, а ги превръща в част от личния опит на децата, подготвяйки ги за бъдещето като отговорни, добри и активни личности.

През годината децата ще се запознаят с темите чрез специално разработени авторски материали и видеа, адаптирани за тяхната възраст. Те ще рисуват, разказват, играят и ще се учат как с малки стъпки могат да направят света по-добър. Така образованието се превръща в приключение, а всяко дете – в NetZeroHero.

