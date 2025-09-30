Тестват системата за ранно предупреждение в Ямбол на 1 октомври

Техническа проверка на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и на системата за мобилно известяване BG-ALERT ще се проведе на 1 октомври и в община Ямбол.

В сряда, от 11:00 часа, ще бъдат задействани сирени и гласови оповестители. Ще чуете гласови указания „Внимание! Внимание! Внимание! Извършва се техническа проверка“, след което ще прозвучи националният сигнал за тревога, ще бъде излъчено гласово съобщение „Ще чуете националния сигнал за край на тревогата“, след това ще прозвучи националният сигнал за край на тревогата и накрая ще бъде излъчено гласово указание „Внимание! Внимание! Внимание! Край на проверката“.

Сирените и съобщенията са само за проверка на техническата готовност и не означават възникнала реална опасност. Молим гражданите да запазят спокойствие!

Националната система се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври. Проверката ще се осъществи на територията на всички общини в област Ямбол, както и в областите Видин и Перник, в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“, както и в градовете Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София и Стара Загора.

Facebook

Twitter



Shares