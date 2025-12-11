Територията на общините Смолян и Девин ще бъде подкрепена със 7,5 милиона лева за „Водено от общностите местно развитие“

Управляващият орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. одобри 97 местни инициативни групи (МИГ), които ще изпълняват стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) през програмния период 2023-2027.

Сред одобрените е и МИГ Девин-Смолян, която през изминалия програмен период не успя да получи финансиране.

С настоящата стратегия, одобрена за финансиране от Ръководителя на Управляващия орган на СПРЗСР, ще се подкрепят дейности, насочени към инвестиции в земеделски стопанства; инвестиции в преработка на селскостопански продукти; инвестиции в неземеделски сектори на икономиката; инвестиции в основни услуги и дребна по мащаб инфраструктура; внедряване на иновации в МСП; повишаване осведомеността относно биологичното разнообразие на територията; повишаване на осведомеността във връзка с устойчивото потребление, кръговата икономика, мониторинга на отпадъците; подкрепа за развитие на предприятията от социалната икономика; активен живот на възрастните хора в пенсионна възраст; сътрудничество и управление на стратегията.

Двете общински администрации, земеделски стопани, малки и средни предприятия, неправителствени организации и читалища ще имат възможност да кандидатстват за изпълнение на дейности на цялата територия на двете общини, които ще се финансират по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Околна среда“ и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията.

Изпълнението на стратегията ще осигури подобряване на условията на живот, социално включване, растеж на икономиката и устойчиво развитие на културния и социално-икономически живот на местното население.

