Териториалните инвестиции в Северен централен район бяха на фокус по време на среща в Габрово

Седемте одобрени концепции за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ в Северен централен район за планиране /СЦР/ на обща стойност над 185 млн. лв. бяха представени по време на петото заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на СЦР, което се проведе в Габрово.

В заседанието участва и областният управител на Русе Драгомир Драганов. Той коментира, че успешното регионално развитие не се постига само с пари или програми, а преди всичко изисква визия и участие на местните власти, бизнеса и гражданите. „Необходим е специфичен подход и разбиране, че всеки регион има своята сила, своята идентичност и потенциал. Когато обединим ресурсите, с които разполагаме с умни инвестиции и съвременни технологии, ние успяваме да изградим успешното си бъдеще“, категоричен бе Драганов.

В рамките на заседанието бяха избрани представители на Регионалния съвет за развитие в комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от европейските фондове. От област Русе влизат четирима представители, които бяха предложени от Драганов. Заместник-представител на РСР в Комитета за наблюдение на Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика ще бъде кметът на община Ценово д-р Петър Петров. Същата позиция, но в Комитета за координация на подхода „Водено от общностите местно развитие“ ще заема кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов. Кметът на Русе Пенчо Милков ще бъде заместник представител на РСР в Подкомитета за железопътните проекти към програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027, а кметът на община Ветово д-р Мехмед Мехмед ще бъде заместник-представител в Комитета за наблюдение по програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027.

