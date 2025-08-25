Текущ ремонт налага временно ограничение на улица в Казанлък

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с преасфалтиране на участък от ул. „Орешака“,от ул. „Шипченска епопея“ до ул. „Любомир Кабакчиев“ и участък от ул. “Неофит Рилски“, в гр. Казанлък

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. Да се въведе временна организация на движение със затваряне на пътното платно за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „Орешака“ в гр. Казанлък, както следва:

1.1 В участъка от кръстовището с ул. „Шипченска епопея“ до кръстовището с ул. „Любомир Кабакчиев“;

1.2. Да се въведе временен режим на движение на ППС по обходните булеварди улици: бул. „ Княз Александър Батенберг“, бул. „Никола Петков“, бул. „Освобождение“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Чавдар войвода, към съществуващата улична мрежа в гр. Казанлък;

1.3. Срок на действие на временната организация на движението – от 08:30ч. до 11.00ч. на 27.08.2025г. (сряда) .

2. Да се въведе временна организация на движение със затваряне на пътното платно за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „Неофит Рилски“ в гр. Казанлък, както следва:

2.1 В участъка от кръстовището с ул. „Велико Търново“;

2.2. Да се въведе временен режим на движение на ППС по обходните улици: ул. „Велико Търново “, към съществуващата улична мрежа в гр. Казанлък;

2.3. Срок на действие на временната организация на движението – от 13:00ч. до 15.00ч. на 27.08.2025г. (сряда) .

