Тече конкурсът за ръководител на Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“

Община Габрово обяви процедура по подбор за длъжността ръководител на Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“ – културен символ на града и един от най-изявените детски ансамбли в България.

ДФА„Габровче“ е повече от ансамбъл, това е мисия, чието начало е поставено преди половин век. Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“ е не просто сцена за талантливи деца – той е храм на традицията, място, където се предават ритмите и духът български от поколение на поколение. През годините ансамбълът е възпитал стотици деца в любов към народното творчество, превръщайки ги в носители на културна памет, в пазители на идентичността ни.

ДФА „Габровче“ е носител на множество отличия от национални и международни фестивали, а сценичните му изяви са аплодирани не само в България, но и в чужбина. Със своите възстановки на обичаи, автентични костюми и вдъхновяващи хореографии, ансамбълът е живо доказателство, че традицията не е минало – тя е настояще и бъдеще.

Дух, памет и принадлежност е ансамбълът за габровци и всички, свързали живота си с него. Ето защо, Община Габрово търси вдъхновен ръководител – човек с визия, с любов към фолклора и с умения да работи с деца и младежи. Кандидатът трябва да притежава висше образование в областта на музикалното и танцовото изкуство, да познава различните стилове на българския фолклор и да има управленски и комуникационни компетенции.

Какво предлага позицията:

· Срочен трудов договор за срок от 5 години

· Мотивиращо възнаграждение и допълнителни бонуси за стаж

· Работа в творческа и вдъхновяваща среда

· Възможност за реално въздействие върху културния живот на града и страната

Процедура по подбор:

1. Проверка на документите

2. Представяне и защита на концепция за управление и развитие на ансамбъла

3. Интервю с комисията

Необходими документи:

· Заявление до кмета на Община Габрово

· Автобиография

· Копия от дипломи

· Концепция (до 15 стр., формат А4)

Крайният срок за подаване на документи е 25 август 2025 г., до 16:00 ч.

Място: Деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3 или по електронна поща: r.tsonkova@gabrovo.bg, tmirazchieva@gabrovo.bg

Допълнителна информация, проект на длъжностна характеристика и отчетни документи за периода 2022–2025 г. са достъпни в отдел УЧР (стая № 110) или могат да бъдат предоставени по електронна поща.

Списъци и съобщения, свързани с процедурата, ще бъдат публикувани на информационното табло в Центъра за административно обслужване и на сайта на Община Габрово, раздел „Кариера“.

За справки: 066/818 315; 818 370

По време на представянето и интервюто ще се извършва видеозаснемане, съгласно действащото законодателство за защита на личните данни.

Община Габрово очаква мотивирани и вдъхновени кандидати, готови да продължат мисията на ДФА „Габровче“ – да пазят и предават богатството на българския фолклор на следващите поколения.

