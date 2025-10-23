„Tech Career Days 2025“ срещна бизнеса с образованието

Шестнадесетото издание на националния кариерен форум, който преминава под темата „Tech Career Days 2025“ се проведе в библиотеката на Технически Университет Габрово.

Събитието тази година разширява своя фокус и обръща заслужено внимание на инженерните и производствените професии, а в него участие вземат местни и международни компании.

Традиционно своята подкрепа към събитието оказва и Община Габрово. От името на кмета Таня Христова приветствие поднесе директорът на дирекция „Устойчиво развитие“ д-р инж. Десислава Колева, която посочи, че Габрово е град с индустриално сърце и иновационен дух. „Тук, в партньорство между Община Габрово и Техническия университет, изграждаме среда, в която знанието се превръща в практика, а идеите – в технологии. Нашето сътрудничество не е просто институционално – то е стратегическо, дългосрочно и насочено към бъдещето.“

„Форумът, който откриваме днес, е много повече от кариерно събитие – той е платформа за реална среща между бизнеса и младите специалисти. Това е мястото, където работодателите могат да открият свежи идеи, нови перспективи и бъдещи лидери, а студентите – да усетят пулса на индустрията, да се ориентират, да зададат въпроси и да получат шанс за реализация. Вярвам, че именно тези срещи – лице в лице, са най-ценните инвестиции в бъдещето.“ – допълни още Колева.

Срещите между студенти, млади специалисти и водещи компании отваря път към реални възможности за стаж и работа.

