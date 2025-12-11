четвъртък, декември 11, 2025
Региона

Театрална академия на Института Чехов се провежда в ММЦ-Бургас

В Младежкия международен център (ММЦ-Бургас) се провежда Академия за актьорско майсторство и режисура на Института Чехов (Chekhov Institute) – интензивна тридневна програма, насочена към млади професионалисти и студенти в областта на сценичните изкуства.

Обучението се води от утвърдените преподаватели Владимир Байчер и Вячеслав Ширяев и представя практическите принципи на „Метода на Михаил Чехов” и „Системата на Константин Станиславски”.  

ММЦ-Бургас предоставя необходимата база и подходящите условия, които подпомагат ефективното протичане на обучението, чиято програма включва лекции, упражнения и работа върху изграждането на сценичен образ.

Специален акцент е съвместната подготовка на постановка по „Дама пика” на Александър Пушкин. Участниците ще имат възможност да приложат наученото в реален творчески процес, а готовият спектакъл ще бъде поставен пред публика след края му.  

Театралната академия утвърждава Бургас като значим център за култура и образование и създава пространство за развитие на следващото поколение творци в сценичните изкуства. 

Повече информация за нея може да прочетете тук: https://chekhov.institute/burgas 

