Театрален фестивал на камерните форми и моноспектаклите 2 – 8 ноември 2025, Драматичен театър „Йордан Йовков“, Добрич
От 2 ноември в нашия град започва нов театрален фестивал, който се осъществява по проект „Добруджа – културен компас: традиция, съвременност и общност“ по процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансирана в рамките на Компонент 11„Социално включване“, Инвестиция С11.I6: Развитие на културните и творчески сектори на Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕС. Фестивалът се реализира от Регионален исторически музей – Добрич в рамките на дейността „Поглед в Йовковия свят“ и се посвещава на 145 години от рождението на белетриста.
Всички спектакли са в Драматичен театър „Йордан Йовков“ с вход свободен.
Програма:
2 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Голяма сцена
„Боже мой“ от Теа Денолюбова
Режисьор Стоян Радев
Художник Елица Георгиева
Моноспектакъл на Христо Мутафчиев
Гостува Народен театър „Иван Вазов“
3 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Камерна сцена
„Боряна“ от Йордан Йовков
Режисьор Стефан Спасов
Сценография Димитър Митев
Спектакъл на Драматичен театър „Йордан Йовков“, Добрич
4 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Камерна сцена
„Приятно ми е, Ива!“ от Ива Тодорова
Постановъчен консултант Стоян Радев
Сценография Елица Георгиева, Момчил Алексиев
Костюми Елица Георгиева
Моноспектакъл на Ива Тодорова
Гостува Театър „199“
7 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Камерна сцена
„Глас“ от Елена Алексиева
Режисьор Ивайло Христов
Сценография и костюми Марина Янева
Музика Добрин Векилов – Дони
Моноспектакъл на Антоанета Добрева – Нети
Гостува Театър „Българска Армия“
8 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Камерна сцена
„Пухеният“ от Мартин Макдона
Режисьор и сценограф Росен Пенчев
Гостува ALTRO TEATRO, София
Заповядайте !