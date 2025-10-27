Театрален фестивал на камерните форми и моноспектаклите 2 – 8 ноември 2025, Драматичен театър „Йордан Йовков“, Добрич

От 2 ноември в нашия град започва нов театрален фестивал, който се осъществява по проект „Добруджа – културен компас: традиция, съвременност и общност“ по процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансирана в рамките на Компонент 11„Социално включване“, Инвестиция С11.I6: Развитие на културните и творчески сектори на Механизъм за възстановяване и устойчивост на ЕС. Фестивалът се реализира от Регионален исторически музей – Добрич в рамките на дейността „Поглед в Йовковия свят“ и се посвещава на 145 години от рождението на белетриста.

Всички спектакли са в Драматичен театър „Йордан Йовков“ с вход свободен.

Програма:

2 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Голяма сцена

„Боже мой“ от Теа Денолюбова

Режисьор Стоян Радев

Художник Елица Георгиева

Моноспектакъл на Христо Мутафчиев

Гостува Народен театър „Иван Вазов“

3 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Камерна сцена

„Боряна“ от Йордан Йовков

Режисьор Стефан Спасов

Сценография Димитър Митев

Спектакъл на Драматичен театър „Йордан Йовков“, Добрич

4 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Камерна сцена

„Приятно ми е, Ива!“ от Ива Тодорова

Постановъчен консултант Стоян Радев

Сценография Елица Георгиева, Момчил Алексиев

Костюми Елица Георгиева

Моноспектакъл на Ива Тодорова

Гостува Театър „199“

7 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Камерна сцена

„Глас“ от Елена Алексиева

Режисьор Ивайло Христов

Сценография и костюми Марина Янева

Музика Добрин Векилов – Дони

Моноспектакъл на Антоанета Добрева – Нети

Гостува Театър „Българска Армия“

8 ноември, 19.00 ч., ДТ „Йордан Йовков“, Камерна сцена

„Пухеният“ от Мартин Макдона

Режисьор и сценограф Росен Пенчев

Гостува ALTRO TEATRO, София

Заповядайте !

Facebook

Twitter



Shares