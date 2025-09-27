Театър отвъд думите – започва 15-то издание на „Ерата на Водолея“
Бургас ще бъде домакин на 15-ия Фестивал на българския физически и визуален театър – „Ерата на Водолея“.
От 15 до 19 октомври 2025 г. Културен дом НХК, Държавен куклен театър, ДТ „Адриана Будевска“ и КЦ „Морско казино“ ще съберат водещи трупи, режисьори и артисти от България и чужбина. Публиката ще се потопи в свят на експериментални сценични форми, танц, куклен и визуален театър, като фестивалът е посветен на новото поколение театрални търсения и подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.
„ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ“
15-ТИ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЗИЧЕСКИ И ВИЗУАЛЕН ТЕАТЪР – БУРГАС 2025
15 ОКТОМВРИ (СРЯДА)
19:00 часа
Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“
ОТКРИВАНЕ
„НЕСТИНАРИ“ – визуален физически спектакъл представен от ДКТ – Бургас
Премиера (55 мин)
Концепция и режисура Петър Тодоров
Хореография Петя Стойкова
Сценография Ханна Шварц
Кукло-конструктор Айтен Огюджю
Костюми Петя Боюкова
Музика Петя Диманова
Видеодизайн Ивелина Иванова
Участват Александра Грънчарова, Александра Енева, Ася Атанасова, Десислава Минчева – Тодорова, Неделина Роселинова, Никол Големанова, Станислава Каменова – Зафирова, Румяна Кралева, Алекс Анмахян, Диян Русев, Делян Кьосев, Ивайло Енев, Калин Зафиров, Николай Николов
16 ОКТОМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК)
14:00 часа
Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“
„НЕСТИНАРИ“ – визуален физически спектакъл представен от ДКТ – Бургас
Концепция и режисура Петър Тодоров
Хореография Петя Стойкова
Сценография Ханна Шварц
Кукло-конструктор Айтен Огюджю
Костюми Петя Боюкова
Музика Петя Диманова
Видеодизайн Ивелина Иванова
Участват Александра Грънчарова, Александра Енева, Ася Атанасова, Десислава Минчева – Тодорова, Неделина Роселинова, Никол Големанова, Станислава Каменова – Зафирова, Румяна Кралева, Алекс Анмахян, Диян Русев, Делян Кьосев, Ивайло Енев, Калин Зафиров, Николай Николов
19:00 часа
Държавен куклен театър – Бургас, Зрителна зала
„МОМО ИЛИ ЖИВОТЪТ ПРЕДИ НАС“
Драматично – куклен спектакъл представен от ДКТ – Пловдив
Продължителност 60 мин
По романа на Ромен Гари
Режисьор Валери Кьорлински
Сценография, костюми и художествено осветление Томиана Томова-Начева
Музика Явор Карагитлиев
С участието на Димитър Николов – Шаблата
21:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Александър Г. Коджакафалията“
„ЗАЛОЖНИК“ – Спектакли на свещи, съвременен танц
Филип Миланов/Танцова компания „Стрийм денс“ София
Продължителност 20 мин + разговор с авторите
Идея и хореография Филип Миланов
Костюми Елизабет Георгиева, Филип Миланов
С участието на Елизабет Якимова
17 ОКТОМВРИ (ПЕТЪК)
19:00 часа
Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“
„ПОСЛЕДНА ОРБИТА“ – танцов театър
Продължителност 50 мин
Концепция и хореография Деян Георгиев, София
Драматург Лу Коуп
Музика Божидар Василев – TromBobby, Петя Диманова
Светлинен дизайн Виктор Георгиев
Костюми Николай Божилов
Сценография и реквизит Изабела Манолова
Грим Красимира Петрова
Ментор Арно Шютемакер
Фото и видео Никола Гюлмезов
Комуникации: Цветелина Георгиева, Славена Керезова
Графичен дизайн Александър Каралеев
Копродукция: РЦСИ Топлоцентрала, OPIA, COMMA Codarts/Fontys
С участието на: Виолета Матюшенко, Марина Хараламбова, Александър Гочев, Деян Георгиев
20:00 часа
Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“
Балет „Арабеск“ София представят „ЗАД ТЕБ“ – съвременен танц
Продължителност 50 мин
Идея и хореография Филип Миланов
Сценография и костюми Яел Таиг и Филип Миланов
Музикална среда Станислав Генадиев
С участието на Петя Колева-Вучов
21:30 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Коджакафалията“
Танцова компания „Дюн“ – Бургас представя
„ИРИС“ – Спектакли на свещи, съвременен танц
Продължителност 30 мин + разговор с авторите
Режисура Петя Стойкова
Хореография Петя Стойкова, Рая Чакърова
С участието на Рая Чакърова, Василена Тодорова, Елия Петкова, Габриела Ангелова, Елина Гайдарова
18 ОКТОМВРИ (СЪБОТА)
17:00 часа
Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“
Танцов театър „Парс Про Тото“/Лара Стефансдотир, Рейкявик
„ЧЕРНИ ПТИЦИ“ – съвременен танц
Продължителност 40 мин
Режисура и хореография Лара Стефансдотир
Костюми Лара Стефанстотир, Филипа Елисдотир
Музикално оформление Стефан Франц Гуднасон
Художествено осветление Арнар Ингварсон
С участието на Ирис Асмундадотир, Лара Торстейнсдотир, Сигурдур Едгар Андерсен и гласът на Елизабет Йокулсдотир
19:00 часа
ДТ „Адриана Будевска“
Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни, София
„37 КЛЕЧКИ КИБРИТ“ – драматично-куклен спектакъл
Продължителност 70 мин
Автори Здрава Каменова и Гергана Димитрова
Режисура Бернхард Ойстершулте
Проучване и драматургия Гергана Димитрова
Сценография и костюми Бернхард Ойстершулте
Изработка на кукла Антие Тьопфлер
Композитор Юлиан Стоичков – Юлски
Асистент-режисьор Карина Илиева
Асистент-сценограф Таня Неделчева
Продуценти „36 маймуни“ (София), TARTproduktion (Щутгарт) и театрите Fitz! (Щутгарт), Théâtre National (Люксембург).
С участието на Снежина Петрова, Мануела Саркисян, Невена Калудова, Пьотр Кшемински
21:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Коджакафалията“
Ангелина Гаврилова/Балет „Арабеск“, София
Спектакли на свещи „ПРОПАДАНЕ“ – съвременен танц
Продължителност 25 мин + разговор с авторите
Режисура и хореография Ангелина Гаврилова
Костюм Ангелина Гаврилова, Антон Младенов
С участието на Антон Младенов
19 ОКТОМВРИ (НЕДЕЛЯ)
11:00 часа
Държавен куклен театър – Бургас
„ВИЕЛИЦА“ – куклено-визуален спектакъл
Продължителност 45 мин
Сценарий по немска народна приказка и режисура Тодор Вълов
Сценография и кукли Диляна Асенова, Евгения Лачева
Музика Пламен Мирчев
С участието на Калин Зафиров, Станислава Каменова-Зафирова, Николай Николов, Ася Атанасова, Александра Грънчарова, Ивайло Енев
12:00 часа
Държавен куклен театър – Бургас
Център за изкуства „За Родопите“, Бостина
„ТЮРЛЮ ГЮВЕЧ“ – ням филм
Продължителност 20 мин
Сценарист, режисьор и продуцент Петър Тодоров
Художник Ханна Шварц
Музика Петя Диманова
Филмов оператор и мултимедия Костадин Георгиев
Филмов монтаж Костадин Серезлиев
Визуални ефекти Костадин Георгиев и Десислава Минчева
Консултанти по сценария Андрей Филипов и Костадин Георгиев
Асистент оператор Атанас Георгиев
С участието на Десислава Минчева, Людмила Даскалова, Теодора Чаушева, Сияна Башова, Ралица Баткоджова, Александър Цветков, Апостол Кичуков, Радостин Ковачев, Йоан-Асен Тодоров, Боян Даскалов, Стефан Вунцов, Христо Бурдев, Татяна Кехайова, Петър Тодоров и др.
19:00 часа
Държавен куклен театър – Бургас
Театър „Гильотин“, Стокхолм
„ВСИЧКИ МОИ ДЕЙСТВИЯ ДНЕС ЩЕ ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ИЗБЯГВАТ ТОВА, КОЕТО ИМАМ ДА ВЪРША“ – театрален пърформанс
Продължителност 60 мин
Хореография и режисура Тана Манева
Сценография Юлиян Табаков
Костюм Тана Манева, Юлиян Табаков
Музика Рикард Боргард
Художествено осветление Емил Олсон
Продуценти Театър „Гильотин“, Туа Бек
С участието на Тана Манева
Фестивалът „Ерата на Водолея” се организира от Независима фондация „Театър в куфар“ в съорганизаторство с Община Бургас и със съдействието на Културен дом НХК, ДТ “Адриана Будевска”, ДКТ Бургас, Културен център „Морско казино”, Performing arts centre Iceland, Stockholms Stad and Kulturrådet.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата, на Община Бургас и по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.
Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година