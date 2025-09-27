събота, септември 27, 2025
Театър отвъд думите – започва 15-то издание на „Ерата на Водолея“

Бургас ще бъде домакин на 15-ия Фестивал на българския физически и визуален театър – „Ерата на Водолея“.

От 15 до 19 октомври 2025 г. Културен дом НХК, Държавен куклен театър, ДТ „Адриана Будевска“ и КЦ „Морско казино“ ще съберат водещи трупи, режисьори и артисти от България и чужбина. Публиката ще се потопи в свят на експериментални сценични форми, танц, куклен и визуален театър, като фестивалът е посветен на новото поколение театрални търсения и подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

„ЕРАТА НА ВОДОЛЕЯ“

15-ТИ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЗИЧЕСКИ И ВИЗУАЛЕН ТЕАТЪР – БУРГАС 2025

15 ОКТОМВРИ (СРЯДА)

19:00 часа

Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“

ОТКРИВАНЕ

„НЕСТИНАРИ“ – визуален физически спектакъл представен от ДКТ – Бургас

Премиера (55 мин)

Концепция и режисура Петър Тодоров

Хореография Петя Стойкова

Сценография Ханна Шварц

Кукло-конструктор Айтен Огюджю

Костюми Петя Боюкова

Музика Петя Диманова

Видеодизайн Ивелина Иванова

Участват Александра Грънчарова, Александра Енева, Ася Атанасова, Десислава Минчева – Тодорова, Неделина Роселинова, Никол Големанова, Станислава Каменова – Зафирова, Румяна Кралева, Алекс Анмахян, Диян Русев, Делян Кьосев, Ивайло Енев, Калин Зафиров, Николай Николов

16 ОКТОМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК)

14:00 часа

Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“

19:00 часа

Държавен куклен театър – Бургас, Зрителна зала

„МОМО ИЛИ ЖИВОТЪТ ПРЕДИ НАС“

Драматично – куклен спектакъл представен от ДКТ – Пловдив

Продължителност 60 мин

По романа на Ромен Гари

Режисьор Валери Кьорлински

Сценография, костюми и художествено осветление Томиана Томова-Начева

Музика Явор Карагитлиев

С участието на Димитър Николов – Шаблата

21:00 часа

КЦ „Морско казино“, зала „Александър Г. Коджакафалията“

„ЗАЛОЖНИК“ – Спектакли на свещи, съвременен танц

Филип Миланов/Танцова компания „Стрийм денс“ София

Продължителност 20 мин + разговор с авторите

Идея и хореография Филип Миланов

Костюми Елизабет Георгиева, Филип Миланов

С участието на Елизабет Якимова

17 ОКТОМВРИ (ПЕТЪК)

19:00 часа

Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“

 „ПОСЛЕДНА ОРБИТА“ – танцов театър

Продължителност 50 мин

Концепция и хореография Деян Георгиев, София

Драматург Лу Коуп

Музика Божидар Василев – TromBobby, Петя Диманова

Светлинен дизайн Виктор Георгиев

Костюми Николай Божилов

Сценография и реквизит Изабела Манолова

Грим Красимира Петрова

Ментор Арно Шютемакер

Фото и видео Никола Гюлмезов

Комуникации: Цветелина Георгиева, Славена Керезова

Графичен дизайн Александър Каралеев

Копродукция: РЦСИ Топлоцентрала, OPIA, COMMA Codarts/Fontys

С участието на: Виолета Матюшенко, Марина Хараламбова, Александър Гочев, Деян Георгиев

20:00 часа

Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“

Балет „Арабеск“ София представят „ЗАД ТЕБ“ – съвременен танц

Продължителност 50 мин

Идея и хореография Филип Миланов

Сценография и костюми Яел Таиг и Филип Миланов

Музикална среда Станислав Генадиев

С участието на Петя Колева-Вучов

21:30 часа

КЦ „Морско казино“, зала „Коджакафалията“

Танцова компания „Дюн“ – Бургас представя

„ИРИС“ – Спектакли на свещи, съвременен танц

Продължителност 30 мин + разговор с авторите

Режисура Петя Стойкова

Хореография Петя Стойкова, Рая Чакърова

С участието на Рая Чакърова, Василена Тодорова, Елия Петкова, Габриела Ангелова, Елина Гайдарова

18 ОКТОМВРИ (СЪБОТА)

17:00 часа

Културен дом НХК, Зала „Тончо Русев“

Танцов театър „Парс Про Тото“/Лара Стефансдотир, Рейкявик

„ЧЕРНИ ПТИЦИ“ – съвременен танц

Продължителност 40 мин

Режисура и хореография Лара Стефансдотир

Костюми Лара Стефанстотир, Филипа Елисдотир

Музикално оформление Стефан Франц Гуднасон

Художествено осветление Арнар Ингварсон

С участието на Ирис Асмундадотир, Лара Торстейнсдотир, Сигурдур Едгар Андерсен и гласът на Елизабет Йокулсдотир

19:00 часа

ДТ „Адриана Будевска“

Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни, София

„37 КЛЕЧКИ КИБРИТ“ – драматично-куклен спектакъл

Продължителност 70 мин

Автори Здрава Каменова и Гергана Димитрова

Режисура Бернхард Ойстершулте

Проучване и драматургия Гергана Димитрова

Сценография и костюми Бернхард Ойстершулте

Изработка на кукла Антие Тьопфлер

Композитор Юлиан Стоичков – Юлски

Асистент-режисьор Карина Илиева

Асистент-сценограф Таня Неделчева

Продуценти „36 маймуни“ (София), TARTproduktion (Щутгарт) и театрите Fitz! (Щутгарт), Théâtre National (Люксембург).

С участието на Снежина Петрова, Мануела Саркисян, Невена Калудова, Пьотр Кшемински

21:00 часа

КЦ „Морско казино“, зала „Коджакафалията“

Ангелина Гаврилова/Балет „Арабеск“, София

Спектакли на свещи „ПРОПАДАНЕ“ – съвременен танц

Продължителност 25 мин + разговор с авторите

Режисура и хореография Ангелина Гаврилова

Костюм Ангелина Гаврилова, Антон Младенов

С участието на Антон Младенов

19 ОКТОМВРИ (НЕДЕЛЯ)

11:00 часа

Държавен куклен театър – Бургас

„ВИЕЛИЦА“ – куклено-визуален спектакъл

Продължителност 45 мин

Сценарий по немска народна приказка и режисура Тодор Вълов

Сценография и кукли Диляна Асенова, Евгения Лачева

Музика Пламен Мирчев

С участието на Калин Зафиров, Станислава Каменова-Зафирова, Николай Николов, Ася Атанасова, Александра Грънчарова, Ивайло Енев

 

12:00 часа

Държавен куклен театър – Бургас

Център за изкуства „За Родопите“, Бостина

„ТЮРЛЮ ГЮВЕЧ“ – ням филм

Продължителност 20 мин

Сценарист, режисьор и продуцент Петър Тодоров

Художник Ханна Шварц

Музика Петя Диманова

Филмов оператор и мултимедия Костадин Георгиев

Филмов монтаж Костадин Серезлиев

Визуални ефекти Костадин Георгиев и Десислава Минчева

Консултанти по сценария Андрей Филипов и Костадин Георгиев

Асистент оператор Атанас Георгиев

С участието на Десислава Минчева, Людмила Даскалова, Теодора Чаушева, Сияна Башова, Ралица Баткоджова, Александър Цветков, Апостол Кичуков, Радостин Ковачев, Йоан-Асен Тодоров, Боян Даскалов, Стефан Вунцов, Христо Бурдев, Татяна Кехайова, Петър Тодоров и др.

19:00 часа

Държавен куклен театър – Бургас

Театър „Гильотин“, Стокхолм

„ВСИЧКИ МОИ ДЕЙСТВИЯ ДНЕС ЩЕ ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ИЗБЯГВАТ ТОВА, КОЕТО ИМАМ ДА ВЪРША“ – театрален пърформанс

Продължителност 60 мин

Хореография и режисура Тана Манева

Сценография Юлиян Табаков

Костюм Тана Манева, Юлиян Табаков

Музика Рикард Боргард

Художествено осветление Емил Олсон

Продуценти Театър „Гильотин“, Туа Бек

С участието на Тана Манева

Фестивалът „Ерата на Водолея” се организира от Независима фондация „Театър в куфар“ в съорганизаторство с Община Бургас и със съдействието на Културен дом  НХК, ДТ “Адриана Будевска”, ДКТ Бургас, Културен център „Морско казино”, Performing arts centre Iceland, Stockholms Stad and Kulturrådet.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата, на Община Бургас и по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021 – Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година

