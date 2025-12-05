Тази вечер в Пазарджик палим коледната елха и откриваме базара „Магия на площадa“

Любо Киров ще направи празничен концерт на площад „Константин Величков“

Днес, 5 декември, петък, от 18:00 ч. на площад „Константин Величков“ ще бъде дадено официалното начало на коледните празници в нашия град.

Тази вечер Пазарджик тържественото ще запалим светлините на Коледната елха, което традиционно събира хиляди усмивки и дава началото на празничния месец.

Събитието ще бъде отбелязано с концерт на Любо Киров, който ще зарадва жителите и гостите на града ни с празнично настроение и любими песни.

Паралелно с това ще бъде открит и дългоочакваният Коледен базар „Магия на площада“, който тази година ще бъде още по-голям и впечатляващ. По повод огромния интерес от страна на местни търговци и производители, зоната на базара беше разширена, за да даде място на повече участници.

Базарът ще работи от 5 декември 2025 г. до 5 януари 2026 г., като всеки ден центърът на Пазарджик ще бъде изпълнен с празнични аромати, светлини и настроение.

Посетителите ще могат да открият:

– ръчно изработени коледни подаръци и сувенири

– арт изделия на местни творци

– топли напитки и зимни вкусотии

– традиционни празнични деликатеси

– игри и развлечения за най-малките

– лунапарк, LED екран и празнична музика през целия месец

Дядо Коледа, Снежанка и техните помощници също ще бъдат част от вълшебството, подготвяйки изненади за най-малките посетители.

