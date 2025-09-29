Тази вечер: Осветяват в червено паметника „Майка България“ за Световния ден на сърцето

Паметникът „Майка България“ в Плевен тази вечер ще бъде осветен в червено в знак на подкрепа към кампанията за борба със сърдечно-съдовите заболявания.

Повод е Световният ден на сърцето, който всяка година отбелязваме на 29 септември. Решението за осветяването на паметника бе прието от Общинския съвет, след като до местната управа постъпи писмо от Управителния съвет на Дружеството на кардиолозите в България с апел за подкрепа на световната кампания.

Инициативите по повод Световния ден на сърцето тази година са обединени под мотото „В ритъма на сърцето”, а глобалната цел на Световната сърдечна федерация е да бъдат предотвратени милиони случаи на преждевременна смърт, причинени от сърдечно-съдовите заболявания. Този здравословен проблем не засяга само възрастните хора, а хора от различни възрастови групи. България е страната в ЕС с най-висок дял на смъртни случаи, дължащи се на сърдечно-съдови заболявания – над 60 на сто от всички починали, по данни на Евростат. На днешния ден в цял свят по призив на Световната сърдечна федерация традиционно се осветяват в червено значими национални обекти в знак на подкрепа на борбата със сърдечно-съдовите заболявания. Община Плевен ще подкрепи кампанията за поредна година.

В Световния ден на сърцето Дружеството на кардиолозите в България организира и втора инициатива под мотото „Изкачи се с кардиолога си“. В Плевен специални гости по този повод ще бъдат проф. д-р Снежина Тишева, д-р Константин Господинов и д-р Надя Славчева – те заедно ще поведат участниците в изкачването по стълбите до паметника „Майка България“ с посланието „Движението е здраве за сърцето“.

