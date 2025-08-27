Тази събота село Царевец е домакин на IX Национален фолклорен фестивал „Белокаменица“

Специални гост изпълнители на фестивала ще бъдат Гайдарска формация „Орфикус“, народните певци Пепи Христозова и Венцислав Пенев, Ансамбъл „Мездра“, Представителен танцов състав „Хемус“ и Духов оркестър „Етро Брас Бенд“

🎯 Уважаеми почитатели на българския фолклор, тази събота, 30 август, в мездренското село Царевец ще се проведе IX Национален фолклорен фестивал (НФФ) „Белокаменица“.

🤝‍ Организатори на културното събитие са Кметство Царевец и НЧ „Просвета-1928“ – с. Царевец, с подкрепата на Община Мездра.

📜 Съгласно регламента на фестивала, който е с конкурсен характер, участниците ще се съревновават в четири раздела: „Обработен фолклор“, „Автентичен фолклор“, „Фолклорно танцово изкуство“ и „Духови оркестри“. Групите и индивидуалните изпълнители ще бъдат разделени в три възрастови категории – до 13 г., от 14 г. до 20 г. и над 20 г.

👥 Техните изпълнения ще оцени жури с председател Илка Димитрова, дългогодишен музикален редактор в БНР, и членове – Геновева Спасова, художествен ръководител и хореограф на Представителен танцов състав „Хемус“ – Враца, и Венцислав Пенев, народен певец.

🥇🥈🥇 Във всеки раздел и възрастова категория ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди. Ще бъде връчена и една специална награда на журито.

🎤 Специални гост изпълнители на НФФ „Белокаменица 2025“ ще бъдат Гайдарска формация „Орфикус“ – Смолян, народните певци Пепи Христозова и Венцислав Пенев, Ансамбъл „Мездра“, Представителен танцов състав „Хемус“ – Враца и Духов оркестър „Етро Брас Бенд“ – Етрополе.

💃🕺 ПРОГРАМА IX НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „БЕЛОКАМЕНИЦА“:

📅 30 август 2025 г. (събота) – с. Царевец, община Мездра

⏰ 10:30 – 11:30 ч. – Откриване на фестивала. Изпълнения на Гайдарска формация „Орфикус“ – Смолян.

⏰ 11:30 – 13:15 ч. – Изпълнения на фолклорни групи и танцови състави.

⏰ 13:15 – 14:30 ч. – Изпълнения на народната певица Пепи Христозова.

⏰ 14:30 – 16:45 ч. – Изпълнения на фолклорни групи и танцови състави. Награждаване на призьорите в отделните раздели и възрастови категории.

⏰ 16:45 – 17:30 ч. – Изпълнения на Ансамбъл „Мездра“ и на Представителен танцов състав „Хемус“ – Враца.

⏰ 17:30 – 18:00 ч. – Изпълнения на народния певец Венцислав Пенев.

⏰ 18:00 – 19:00 ч. – Изпълнения на Духов оркестър „Етро Брас Бенд“ – Етрополе.

⏰ 19:00 ч. – Закриване на фестивала. Празнична заря.

🙏 Заповядайте! Очакваме Ви! 🤍 💚❤️

