Тази събота село Царевец е домакин на IX Национален фолклорен фестивал „Белокаменица“
Специални гост изпълнители на фестивала ще бъдат Гайдарска формация „Орфикус“, народните певци Пепи Христозова и Венцислав Пенев, Ансамбъл „Мездра“, Представителен танцов състав „Хемус“ и Духов оркестър „Етро Брас Бенд“
🎯 Уважаеми почитатели на българския фолклор, тази събота, 30 август, в мездренското село Царевец ще се проведе IX Национален фолклорен фестивал (НФФ) „Белокаменица“.
🤝 Организатори на културното събитие са Кметство Царевец и НЧ „Просвета-1928“ – с. Царевец, с подкрепата на Община Мездра.
📜 Съгласно регламента на фестивала, който е с конкурсен характер, участниците ще се съревновават в четири раздела: „Обработен фолклор“, „Автентичен фолклор“, „Фолклорно танцово изкуство“ и „Духови оркестри“. Групите и индивидуалните изпълнители ще бъдат разделени в три възрастови категории – до 13 г., от 14 г. до 20 г. и над 20 г.
👥 Техните изпълнения ще оцени жури с председател Илка Димитрова, дългогодишен музикален редактор в БНР, и членове – Геновева Спасова, художествен ръководител и хореограф на Представителен танцов състав „Хемус“ – Враца, и Венцислав Пенев, народен певец.
🥇🥈🥇 Във всеки раздел и възрастова категория ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди. Ще бъде връчена и една специална награда на журито.
🎤 Специални гост изпълнители на НФФ „Белокаменица 2025“ ще бъдат Гайдарска формация „Орфикус“ – Смолян, народните певци Пепи Христозова и Венцислав Пенев, Ансамбъл „Мездра“, Представителен танцов състав „Хемус“ – Враца и Духов оркестър „Етро Брас Бенд“ – Етрополе.
💃🕺 ПРОГРАМА IX НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „БЕЛОКАМЕНИЦА“:
📅 30 август 2025 г. (събота) – с. Царевец, община Мездра
⏰ 10:30 – 11:30 ч. – Откриване на фестивала. Изпълнения на Гайдарска формация „Орфикус“ – Смолян.
⏰ 11:30 – 13:15 ч. – Изпълнения на фолклорни групи и танцови състави.
⏰ 13:15 – 14:30 ч. – Изпълнения на народната певица Пепи Христозова.
⏰ 14:30 – 16:45 ч. – Изпълнения на фолклорни групи и танцови състави. Награждаване на призьорите в отделните раздели и възрастови категории.
⏰ 16:45 – 17:30 ч. – Изпълнения на Ансамбъл „Мездра“ и на Представителен танцов състав „Хемус“ – Враца.
⏰ 17:30 – 18:00 ч. – Изпълнения на народния певец Венцислав Пенев.
⏰ 18:00 – 19:00 ч. – Изпълнения на Духов оркестър „Етро Брас Бенд“ – Етрополе.
⏰ 19:00 ч. – Закриване на фестивала. Празнична заря.
🙏 Заповядайте! Очакваме Ви! 🤍 💚❤️