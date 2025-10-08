Търси се новият млад омбудсман на Стара Загора сред будните и активни ученици от 10-и и 11-и клас

Документите за конкурса ще се приемат от 13-ти до 27-ми октомври 2025 г. в приемната на обществения посредник Иванка Сотирова, а изборът ще се проведе през ноември

За поредна година общественият посредник на Стара Загора Иванка Сотирова организира избора на млад омбудсман на Млада Загора. Процесът на селектиране ще се състои през ноември 2025 г. Освен омбудсман ще бъде избран и негов заместник. От офиса на обществения посредник призовават всички будни млади хора на Стара Загора да проявят активност и да участват.

Документите за конкурса ще се приемат всеки работен ден от 13-ти до 27-ми октомври 2025 г., във времевия интервал между 10.00 и 17.00 часа в приемната на адрес: Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 34-А, ет. 1. Телефонът за контакти е 0885/901-264.

Критериите за кандидатстване са посочени в Правилника и Регламента за дейността на младия омбудсман, които могат да бъдат прочетени на сайта на институцията: https://ombudsman.starazagora.bg.

Изборът ще се състои сред учениците от 10-ти и 11-ти клас на училищата в община Стара Загора. Мандатът на двойката е от 1 година. Изборът се осъществява от специална комисия, с тайно гласуване с бюлетини. За избрани се обявяват кандидатите, които са получили квалифицирано мнозинство две трети от всички членове на изборния орган – тоест поне 5 действителни гласа от 7-членната комисия.

Миналата година в надпреварата се впуснаха 9 двойки от различни старозагорски училища и в крайна сметка спечелиха Анастасия Грозева и Адриан Георгиев, единадесетокласници от ППМГ „Гео Милев“ с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и с интензивно изучаване на математика и информационни технологии.

През годините конкурсът „Млад омбудсман“ се утвърди като платформа, която дава възможност на интелигентни млади хора с гражданско самосъзнание да придобият и развият организационен опит в работата с различни институции и организации.

Facebook

Twitter



Shares