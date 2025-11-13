четвъртък, ноември 13, 2025
Тържествено връчване на знамето на XXV Ученически гвардейски отряд при ОДК- Пещера

На тържествена церемония, състояла се на площад „България“ в Пещера, бе връчено знамето на XXV Ученически гвардейски отряд при Центъра за подкрепа за личностно развитие- Обединен детски комплекс- Пещера. Събитието събра представители на държавните институции, местната власт, училищното ръководство, граждани, общественици и Националната гвардейска част.

Сред официалните гости бяха кметът на община Пещера Йордан Младенов, председателят на Общински съвет- Пещера Васил Филев, полк. Илия Милушев- съветник на Президента по сигурността и отбраната, Таня Михайлова- началник на кабинета на Министъра на образованието и науката, началникът на РУО- Пазарджик Дора Дулчева- Величкова, полк. Петър Киндалов- командир на Националната гвардейска част, д- р Денислава Ангелова- председател на Сдружение „Младежки гвардейски отряди“, Мариана Шотева- председател на Административен съд- Пазарджик, Александър Иванов от гражданско движение „Будител“, както и кметът на турската Община Сома Серджан Окур с делегация от Република Турция.

Символичните пирони върху знамето бяха поставени от директора на ЦПЛР ОДК- Пещера Руса Каврошилова, кмета Йордан Младенов и официалните гости- като израз на приемственост и уважение към националните символи. След това бе извършено церемониално предаване на знамето в ръцете на знаменосците от ученическия гвардейски отряд.

В своето приветствие Руса Каврошилова поздрави младите гвардейци, като подчерта, че българското знаме е символ на чест, дълг и единство:

„Връчването на знамето е призив да бъдем достойни последователи на идеите за патриотизъм, отговорност и служба на обществото. Носете го с чест и не забравяйте, че то е символ на нашата национална гордост и единство. Бъдете достойни граждани на община Пещера и Република България“

Кметът Йордан Младенов изрази подкрепата на Общината към всички инициативи, които изграждат характер и възпитават ценности в младото поколение:

„XXV Ученически гвардейски отряд при ОДК- Пещера е школа по родолюбие, дисциплина и отговорност. Вие сте продължители на благородна традиция- да пазите и отстоявате българския дух. Вашият пример вдъхновява връстниците ви и ни дава увереност, че бъдещето на България е в сигурни ръце.“

Началникът на кабинета на министъра на образованието Таня Михайлова заяви, че в цветовете на знамето са вплетени силата, надеждата и духът на българите:

„Вие ставате част от голямото семейство на младежките гвардейски отряди. Правете всичко с ум, сърце и устойчивост. Следвайте заветите на нашите предци и бъдете горди с това, което правите.“

Поздравителен адрес от името на Президента Румен Радев бе прочетен от полк. Илия Милушев. В него държавният глава и върховен главнокомандващ Въоръжените сили подчерта, че създаването на патриотични отряди е израз на възраждащия се дух на национално самосъзнание:

„Възпитаването на младото поколение в дух на патриотизъм е залог за пребъдването на България. Осъзнатият избор, който сте направили е достоен за възхищение. Носете гордо своите униформи и помнете традициите и славната ни история.“

Полк. Петър Киндалов приветства младите гвардейци, като отбеляза, че присъединяването към Гвардейската общност е висока чест:

„Униформата, която носите, въплъщава символите на дълг, чест и достойнство. Това е единствената униформа в света, която въплащава народната любов и българската армия. Добре дошли в нашите редици, мили деца.“

В знак на признание полк. Киндалов връчи на Руса Каврошилова грамота за учредяване на отряда и почетен плакет на Националната гвардейска част. Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ също удостои XXV ученически гвардейски отряд с удостоверение за създаването му. Поздравителен адрес бе връчен и от началника на РУ-Пещера гл. инсп. Христо Георгиев.

Церемонията завърши с изпълнение на песента „Моя страна“, последвано от тържествено дефиле на младите гвардейци, които под аплодисментите на своите родители, учители и гости направиха първите си крачки като част от националната младежка гвардейска общност.

Създаването на младежките гвардейски отряди е под патронажа на Президента на Република България Румен Радев, с подкрепата на Националната гвардейска част и Министерството на отбраната.

