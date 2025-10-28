Тържествено отбелязват 3 години подкрепа на уникалното местно фермерско-занаятчийско изложение в Ямбол

Три години подред, всеки последен четвъртък на месеца, град Ямбол става домакин на уникално фермерско-занаятчийско изложение.

То се организира от фондация „Ямбол – вкус и традиции“ в партньорство с Община Ямбол и Ямболската търговско-промишлена палата. На площад „Освобождение“, от южната страна на Културно-информационен център „Безистен“, се срещат десетки производители и занаятчии от областта, създават партньорства, намират нови ценители и приятели. Потребителите могат да се запознаят от първо лице и да опитат продукти и изделия на местния производител и творец.

Този четвъртък, 30 октомври, градът ще отбележи тържествено „3 години – Да! на ямболските продукти“. На 36-ото поредно издание на изложението към производителите и занаятчиите ще се присъединят и учениците от Професионална гимназия „Алеко Константинов“, които ще представят за дегустация приготвени лично от тях местни ястия, като боб по ямболски, баница с тиква и други вкусотии. В празничната програма се включват танцов клуб „Радост“ към ямболското Народно читалище „Съгласие-1862“ и клуб „Детелини“ към Народно читалище „Съгласие-1924“ – с. Александрово, община Стралджа.

На този своеобразен трети рожден ден на инициативата в подкрепа на ямболското, ще има нови продукти, утвърдени участници и търсен вкус с местен произход. Сладък мед, вкусни млечни продукти, качествени вина, ароматни колбаси и месни изделия, плодове, зеленчуци и лавандула са само част от продуктите, които ямболци ще могат да опитат директно от производители. Дебют ще направи нова серия биологични продукти – био рафинирано масло с вкус на чили и чесън или на лимон, както и био студено пресовано масло с вкус на босилек и риган или на лимон и портокал. Занаятчиите ще предложат сувенири, ръкоделия, ръчно-изработени бижута, българска бродерия и украшения за дома и офиса, както и цветя от сапун и восък.

Изложението ще бъде целодневно с продължителност от 8:00 до 18:00 ч.

Facebook

Twitter



Shares