Тържествена промоция на Випуск 2025 на педагогическите специалисти с присъдена 1-ва и 2-ра професионално-квалификационна степен на ДИПКУ – Тракийски университет

В тържествена и вдъхновяваща атмосфера в Ректората на Тракийски университет – Стара Загора се състояцеремонията по връчване на свидетелствата за 1-ва и 2-ра професионално-квалификационна степен на педагогическите специалисти от Випуск 2025 на Департамента за информация и повишаванеквалификацията на учителите (ДИПКУ).

През настоящата година в департамента се обучаваха повечеот 4360 педагогически специалисти, а още над 300 участници се включиха активно в разнообразнимеждународни инициативи и проекти. Тези впечатляващирезултати доказват растящото доверие към ДИПКУ и устойчивото му присъствие в националното и международното образователно пространство.

За всички завършили този ден беше своеобразен връх на многогодишни усилия, труд, отдаденост и упоритост. Педагогическите специалисти преминаха през интензивнаподготовка, разработване на иновативни модели и диагностични процедури, овладяване на дигиталниплатформи и успешно съчетаване на професионалните сизадължения с личните и семейните ангажименти.

Събитието бе уважено от проф. д-р Мирослав Карабалиев – Ректор на Тракийски университет, представители на деканските ръководства и институции. В своето приветствиекъм завършилите проф. Мирослав Карабалиев подчертазначимостта на учителската професия и обществената ѝ мисия:

„Този ден, в който получавате вашите дипломи, не е формален акт, а публично признание за професионалноизрастване, за поета отговорност и за осъзнат път в службана знанието. Истинското образование не е принуда, то е призоваване и затова Вие, учителите, сте не простопреподаватели на учебно съдържание. Вие сте водачи в ориентацията, посредници между натрупаното знание на човечеството и младия човек, който търси смисъл, сигурност и посока.“

В словото си директорът на ДИПКУ проф. Таня Танева отправи емоционално послание към завършилитепедагогически специалисти:

„Вашите усилия, постоянство и професионална отдаденост ни изпълват с уважение и истинска гордост. Вие доказахте, че учителската мисия се гради не само върху знания, а върхудух, воля и искрена грижа за всяко дете. Нищо отпостигнатото не е лесно – зад него стоят безброй часоветруд, преодолени предизвикателства и стремеж към по-доброто. Благодаря Ви за амбицията, за смелостта давървите напред и за това, че променяте образованиетоотвътре – тихо, последователно и с истинско сърце. Гордеясе с Вас.“

Сред гостите присъстваха директори на училища и детскиградини от региона, партньори и приятели на ДИПКУ, коитозасвидетелстваха своята подкрепа за професионалнатамисия на българските учители.

Един от най-вълнуващите моменти в програмата бешетържественото подновяване на клетвата на педагогическияспециалист, прочетена от ас. Пенка Борисова – експерт в ДИПКУ по предучилищно образование, STEM обучение и изкуствен интелект в детската градина. Силата на професионалната общност и посвещението към учителскатакауза прозвучаха силно в думите, произнесени от всичкиприсъстващи.

ДИПКУ изказва своята благодарност на партньоритеИздателство „Клет“ и Офис 1, които осигуриха специалнинагради за отличилите се специалисти и допринесоха запразничната атмосфера на събитието.

Празничният ден продължи с посещение в Музея на конякъм Тракийски университет, което добави още един значимакцент, съчетавайки образование, история и култура.

Церемонията завърши с неформални срещи и разговоримежду завършилите, техните преподаватели и курсовиръководители – срещи, които внесоха топлина, човешкаблизост и чувство за общност след дългата дистанционнаработа.

Департаментът за информация и повишаванеквалификацията на учителите при Тракийски университет поздравява всички завършили Випуск 2025 и им пожелававдъхновение, професионална увереност и нови успехи попътя на образованието.

Текст: Румяна Димчева

Снимки: Атанас Петров

