ТЪРЖЕСТВЕНА ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА „ДОСТОЛЕПИЕ“ НА ЙОРДАНКА КАЛИСТРИНА

В препълнената тържествена зала на читалището бе представена книгата „Достолепие – История на учебното дело в Банско“ на Йорданка Калистрина, която проследява развитието и пътя на образованието в Банско от XVIII век до наши дни. За създаването ѝ авторката използва архиви от община Банско и си сътрудничи с Музеен комплекс – Банско, които предоставят ценни архивни материали. Значим принос имат и директорите на училищата в града, както и колеги на Калистирна, които споделят лични и институционални архиви.

Целта на изданието е да представи целостта на учебното дело в Банско и неговото развитие в контекста на съвременните образователни тенденции.

Събитието премина тържествено, съпроводено от изпълнения на деца и ученици от ДГ „Здравец“, НУ „Свети Паисий Хилендарски“ и СУ „Неофит Рилски“. Авторката изказа благодарност към директорката Евгения Тренчева, която водеше програмата, както и към всички, допринесли за създаването на книгата и за развитието на образователната среда в града.

Кметът на община Банско Стойчо Баненски поздрави Йорданка Калистирна и подчерта, че подобно дело е доказателство за уважението към корените, приемствеността и стремежа да се съхрани паметта за духовното развитие на Банско.

