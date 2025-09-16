Тържествена церемония отбелязва 117 г. независима България

В понеделник, 22 септември, русенци ще отбележат 117 години от обявяването на Независимостта на България.

Празничният ден ще започне в 11 ч. с организираната от Община Русе тържествена церемония пред Паметника на свободата. В нея ще се включат почетни караули от Военно формирование 32420 и XIII Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом, както и музикантите от Общинския духов оркестър с диригент Димчо Рубчев.

Свещеници от Русенска света митрополия ще отслужат благодарствен молебен и заупокойна молитва за загиналите в борбите за свободата и независимостта на родината.

Организациите, които желаят да поднесат венец с официално обявяване от водещия, следва задължително да заявят участието си предварително на имейл pr@mayor-ruse.bg до 16 ч. на 19 септември. Тези, които не са заявили предварително участие в указания срок, няма да бъдат обявявани от водещия и ще имат възможност да поднесат своите венци след края на церемонията, заедно с всички граждани.

Водещ на събитието ще бъде актьорът от Държавен куклен театър – Русе Димитър Пишев.

