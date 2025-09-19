Тържествен ритуал, празнична програма и велосъстезание за Деня на Независимостта в Мездра

С тържество на градския площад на 22 септември 2025 г. (понеделник) от 10:00 часа в гр. Мездра ще бъде отбелязана 117-ата годишнина от провъзгласяването на Независимостта на България.

Честването на празника ще започне с ритуал за издигане на знамената на Република България, на Европейския съюз и на Община Мездра. Приветствие към гражданството ще отправи кметът на общината Иван Аспарухов.

Тематична програма по случай Деня на Независимостта ще изнесат Вокална група „Детски свят“ с художествен ръководител Анета Петкова и Група за художествено слово с ръководител Лилия Христова към Център за подкрепа за личностно развитие и Фолклорен танцов ансамбъл „Мездра -джуниър“ към НЧ „Просвета-1925 с художествен ръководител и хореограф Мирослав Аспарухов.

Тържеството ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите от община Мездра във войните за национално освобождение и обединение.

От 10:30 часа по повод Европейския ден без автомобили ще се проведе традиционното състезание за майсторско управление на велосипед за ученици от І до VІІ клас. Класиралите се на първите три места в отделните възрастови групи ще получат медали и грамоти. Специални отличия ще бъдат връчени и на най-малките участници в надпреварата.

Накрая ще бъде разиграна томбола с над 50 предметни награди – спортни и ученически пособия, осигурени от Община Мездра, в която ще се включат всички участници в състезанието. Големите награди в томболата са велосипед, тротинетка и скейтборд.

Община Мездра най-учтиво Ви кани да отбележим заедно Деня на българската независимост – 22 септември!

