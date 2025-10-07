Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в Стара Загора откри нов STEM център за своите възпитаници

Със силен принос в модерното образование, но и дълбоко свързана с корена и традициите, Търговската гимназия е емблема за образованието в Община Стара Загора

Стара Загора продължава с обновяването на общинските училища, а днес бе открит STEM центъра в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ в Стара Загора.

Надежда Чакърова, заместник-кметът с ресор „Образование и младежки дейности“, преряза лентата заедно с директора на гимназията Снежана Танева.

„За нас с Община Стара Загора е огромна радост да споделяме тези моменти с вас. Тази придобивка не е само материална, а има добавена стойност. След години, учениците ще жънат успехите си след положения труд“, сподели Надежда Чакърова.

„Както знаете, лично следях процеса и с огромно нетърпение очаквам откриването на всеки нов STEM център в училищата. Търговската гимназия е емблема на образованието в Община Стара Загора“ отбеляза заместник-кметът Надежда Чакърова и поздрави присъстващите от името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров.

Директорът на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ Снежана Танева поднесе специални благодарности към Община Стара Загора за подкрепата и сбъдването на този проект. „Радваме се, че имаме място, където учениците да се обучават, а учителите имат най-важната задача- да ги водят към нови висоти“, сподели тя. .

Изградени са 3 STEM кабинета, на стойност 303 000 лв. и 6 високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи на стойност 60 000 лв.

В трите кабинета се изучават природни науки, математика и информационни технологии. Те са оборудвани с модулни маси, бюра, вградени интерактивни дисплеи.

В кабинета по природни науки са поставени специални мобилни STEM лаборатории с комплекти от учебни пособия за експериментиране и демонстрации. Учениците разполагат с бинокулярни микроскопи, 3D принтер и стереоскопични zSpace лаптопи.

Към STEM центъра има и 6 високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи. Във всяка от тях има интерактивен дисплей с вградена уеб камера и лаптоп, които подпомагат съвременното обучение.

В STEM е заложена идеята за интегриране на учебни предмети от четирите направления: наука, технологии, инженерство и математика в интердисциплинарен и приложен подход. Основава се на четирите актуални за 21 век принципа на образованието: творчество, сътрудничество, комуникация и критично мислене.

Изграждането на новото пространство е част от проекта „Училищна STEM среда“, който стартира в училището по Националния план за възстановяване и устойчивост на България, финансиран от Европейския съюз. Чрез него се осигурява модерна, интегрирана учебна среда от ново поколение – с високотехнологично оборудване, иновации в обучението и пространство за креативност. По този начин всяко дете ще има възможност да открие своята страст и да се насочи към най-подходящата за него сфера на обучение.

Всички официални гости разгледаха с внимание и възхищение новото учебно пространство. Учениците показаха истински интерес и удовлетворение от възможностите, които STEM центърът предоставя за иновативно обучение и практическо усвояване на знания.

На събитието присъстваха още: Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“, Кузман Кузманов –старши експерт по природни науки, преподаватели и родители.

Facebook

Twitter



Shares