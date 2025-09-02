На 6 септември Търговище ще отбележи 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

В 10.00 ч. пред Войнишкия паметник в града ще бъдат положени венци и цветя.

В празничния ден отворено за посещения с вход свободен ще бъде Славейковото училище. Обявеният от Регионалния исторически музей часови диапазон е от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Богата програма по случай празника подготвят също читалището и кметството в село Ловец. Началото е в 10.00 ч. в двора на читалището. Организаторите планират провеждането на кулинарна изложба, музикална програма на читалища от общината, както и томбола с награди.

Прояви, посветени на Съединението организират и читалищата в селата Лиляк и Макариополско.

