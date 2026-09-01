Търговище посреща септември с богат културен календар

Международен пленер, театрални постановки, изложби и традиционни празници са сред акцентите в програмата през месеца

Богата програма от културни прояви очаква жителите и гостите на Търговище през септември. Международен пленер за акварел, театрални спектакли, изложби, литературни срещи, детски представления и традиционни празници са част от месечния културен календар на общината.

Сред първите големи събития е XXVI Международен пленер за акварел „Никола Маринов“, който ще се проведе от 1 до 10 септември в Търговище и Балчик. Заключителната изложба на участниците е насрочена за 10 септември от 17:30 часа в Художествената галерия „Никола Маринов“.

Съединението и Независимостта с празнични прояви

На 4 септември от 17:30 часа в двора на Славейковото училище ще се състои среща-разговор „Съединението – уроците на историята“ с проф. д.и.н. Милко Палангурски от Института за исторически изследвания на БАН. В програмата ще участва и Духов оркестър „Васил Абрашев“.

На самия 6 септември Славейковото училище ще работи празнично от 9:30 до 13:00 часа при свободен вход. От 17:00 часа село Ловец ще отбележи 95 години от създаването на Народно читалище „Светлина-1931“ с тържествен концерт и традиционен събор.

За Деня на независимостта – 22 септември, музеят отново ще приема посетители при свободен вход от 9:30 до 13:00 часа. От 10:30 часа в местността „Парка“ край Търговище ще започне патриотичната инициатива с народно веселие „Празник с „Омая“.

Празник на мекицата и фестивал на дърпаната баница

Традиционните вкусове също намират място в септемврийската програма. На 12 септември от 10:00 часа село Буховци ще бъде домакин на Празника на мекицата с фолклорна програма. Ден по-късно, на 13 септември, в село Пробуда ще се проведе Деветият празник на чесъна.

На 26 септември от 10:30 часа стадионът в село Макариополско ще събере участници и гости на Националния фестивал на дърпаната баница „С баница и в делник, и в празник“.

Театър и литература през целия месец

Театралният афиш включва премиерата на постановката „Къде е жена ти, когато я няма“ с участието на Мая Бежанска на 17 септември от 19:00 часа. На 24 септември от същия час гостува Драматично-кукленият театър – Враца с „Кошмарна комедия“.

За най-малките Държавният куклен театър в Търговище е подготвил „Косе Босе“ на 5 септември, „Рибарят и златната рибка“ на 12 септември, „Приказка за хляба“ на 19 септември и „Малчуган на пътя“ на 26 септември.

Литературните прояви са съсредоточени на 25 септември. Регионалната библиотека „Петър Стъпов“ ще отбележи 140 години от рождението на Ран Босилек с литературно утро, а от 17:30 часа ще бъде представен романът „Мисия Света Елена“ от Светла Иванова.

В края на месеца, от 28 до 30 септември, Центърът за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс ще организира дни на отворените врати от 14:00 до 18:00 часа.

Организаторите уточняват, че си запазват правото да актуализират културния календар.