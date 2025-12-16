„Таралеща“ Ви очакват на коледната сцена в Бургас

Коледната сцена на площад „Тройката“ в Бургас продължава да радва жителите и гостите на града с богата музикална програма.

На 17 декември/сряда/, не пропускайте „Таралеща“, за да се насладите на тяхната музика – малко блус, капка реге и афробийтове, съчетани с български ритми и още много други. Неподражаеми като стил и текстове, те ще ви създат приятни емоции.

С “ Таралеща“ продължават концертите с любими български изпълнители и групи на пл.“ Тройката“ до Нова година.

Програма:

17 декември /сряда/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Таралеща

18 декември /четвъртък/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Музикален спектакъл на Жестим – Графа

19 декември /петък/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Терпентина – Дичо

20 декември /събота/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Lemon Box – Орлин Павлов

21 декември /неделя/

12:00 ч. – Площад „Тройката“

Оркестър „Жарава“

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Scarlet – Ясен и приятели

22 декември /понеделник/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Stiff Bones

23 декември /вторник/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Уикеда

25 декември /четвъртък/

14:00 ч. – Площад „Атанас Сиреков“

Традиционен коледен концерт на ПФА „Странджа“

26 декември /петък/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Еуфория

27 декември /събота/

12:00 ч. – Площад „Тройката“

Жечка Сланинкова и оркестър „Странджа“

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Силует – Владо Михайлов и група Rewind

28 декември /неделя/

18:00 ч. – Площад „Тройката“

Saudade Project

Коледната програма е част от празничните събития на Община Бургас и обещава много настроение, музика и емоции за всички поколения.

Facebook

Twitter



Shares