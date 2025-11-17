Танцова формация „Петлите“ ще представи спектакъла си на 20 ноември в Бургас

Танцова формация „Петлите“ ще представи спектакъла си на 20-ти ноември от 19.00 часа в зала „Тончо Русев“ на Културен дом на НХК.

Гости на концерта ще бъдат Школа по народно пеене “АЕДА” – Сливен, Танцов състав „Златен пламък“ – Бургас, Школа за български и гръцки танци „БУРГОС“ – Бургас.

Един спектакъл, открояващ нейните величия в различни сюжетни картини, ще разкаже за българските тертипи и обичаи. Над 150 участника ще вземат участие в него.

Спектакълът се осъществява с финансовата подкрепа на Дирекция „Здравеопазване, превенция и социални дейности“ в Община Бургас, МБАЛ „Лайф Хоспитал“ и други.

Билети за спектакъла може да откриете в мрежата, на касите на Държавна опера и в НХК.

