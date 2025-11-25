Танцов състав „Детство“ с отличие на международната сцена

Талантливите деца от танцов състав „Детство“ при Общински детски комплекс – Пазарджик постигнаха блестящ успех на престижния Международен танцов конкурс в Истанбул, където завоюваха Първо място и представиха България и Пазарджик по впечатляващ и запомнящ се начин.

Под ръководството на хореографа Елена Тетева и с музикалната подкрепа на корепетитора Стефан Василев, децата демонстрираха изключителен професионализъм, артистичност и любов към танца. Техните изпълнения, изпълнени с енергия, синхрон и емоция, покориха както публиката, така и международното жури, което ги отличи като най-добрата група на целия конкурс.

В надпреварата участваха танцови формации от Турция, Гърция, Русия, България и други държави. Конкуренцията беше силна, но „Детство“ изпъкнаха със своята сценична култура, уникален стил и изключително въздействащи изпълнения.

Красивите, пъстри и внимателно подбрани костюми, дело на ръководителката Елена Тетева, допринесоха за цялостното въздействие и подчертаха българската естетика и дух, които съставът достойно представи на международната сцена. Публиката ги аплодира дълго и възторжено, превръщайки сцената в истински празник на талант и творчество.

