Танцов клуб „Чайка“ Бургас – Поморие изпраща годината с редица успехи и изяви

С участие в международен фестивал „Арт таланти“ в Малага, Испания, коледна сцена в Central Park в Бургас и самостоятелен коледен концерт в Поморие завършва календарната 2025 година за хороигралците от Танцов клуб „Чaйка“.

На 19.11.2025 г. клубът завоюва първо място в международния фестивал в слънчева Испания, където бяха представени старинни танцови образци от Югозападна България, Тракия и Мизия.

Те вече са отправили поглед към новата година, когато през октомври ще се навършат 25 години от създаването на клуба. Вече се планират творчески изяви и събития, с които ще се отбележи годишнината.

Повече информация за клуба може да намерите на: https://www.facebook.com/TK.Chaika.Burgas.Pomorie

* Снимки: Танцов клуб „Чайка“, Община Поморие

Facebook

Twitter



Shares