сряда, декември 24, 2025
Последни:
Региона

Танцов клуб „Чайка“ Бургас – Поморие изпраща годината с редица успехи и изяви

Редактор

С участие в международен фестивал „Арт таланти“ в Малага, Испания, коледна сцена в Central Park в Бургас и самостоятелен коледен концерт в Поморие завършва календарната 2025 година за хороигралците от Танцов клуб „Чaйка“. 

На 19.11.2025 г. клубът завоюва първо място в международния фестивал в слънчева Испания, където бяха представени старинни танцови образци от Югозападна България, Тракия и Мизия.

Те вече са отправили поглед към новата година, когато през октомври ще се навършат 25 години от създаването на клуба. Вече се планират творчески изяви и събития, с които ще се отбележи годишнината. 

Повече информация за клуба може да намерите на: https://www.facebook.com/TK.Chaika.Burgas.Pomorie 

* Снимки: Танцов клуб „Чайка“, Община Поморие 

Интересно от мрежата

Вижте още

В Габрово обсъдиха актуализирани работни проекти за ремонт на дворните пространства

Редактор

Община Стара Загора апелира към хората: Да засадим гора на „Седми километър“

Редактор

Айтен Назми Хюсеин получи национално признание за здравен медиатор за втора поредна година

Редактор

Pin It on Pinterest