В тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров“ се проведе събитие – спектакъл „Талантите на Здравецленд“, с участието на младежи от ДЦ „Здравец“, ПЛТГ „Алеко Константинов“ и театрална група. Проектът „Зелен светофар за възможностите на хората с интелектуални затруднения“ е на Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и се реализира от сдружение „Избор“. Основната цел на проекта е да подкрепи усилията за увеличаване на възможностите за реализиране на правото на труд на хората с интелектуални затруднения.

Спектакълът бе уважен от кмета на община Банско Стойчо Баненски, секретаря Иван Докторов, началник отдел „Хуманитарни дейности“ Йорданка Цакова, Йорданка Василева, управител на Защитени жилища 3 и 4, Елена Говедарева, управител на ДЦПЛУ – СГ и ДЦДМУ Здравец, и Радослава Петакова, управител на Защитени жилища 1 и 2, потребителите на социални услуги, родители, учители и ученици.

Необикновеният, изпълнен с много радост, искрен смях и положителен заряд бе спектакълът, който деца и възрастни с интелектуални проблеми предадоха на зрителите.

Събитието показа, че талантът и вдъхновението не познават граници и че с подкрепа, разбиране и съпричастност всеки човек може да разгърне своя потенциал. Подобни инициативи насърчават социалното включване и напомнят за истинската стойност на човечността, добротата и взаимната подкрепа.

